Türk müziği ilkokul sıralarına iniyor

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Üsküdar'daki okulda düzenlenen törende konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, hedeflerinin sadece müzisyen değil, kültür taşıyıcısı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

AKADEMİK BİRİKİM SINIFLARDA

Üç yıl sürecek işbirliği kapsamında seminer, konser, atölye ve konferanslar düzenlenecek. Üniversite akademisyenleri doğrudan eğitim süreçlerine dâhil olarak Türk müziğinin hem teorik hem uygulamalı yönlerini öğrencilere aktaracak. Böylece öğrenciler küçük yaşta bilimsel ve sanatsal temelli bir eğitimle buluşacak. Okulun sadece bir eğitim kurumu olmadığını belirten Erdoğan, "Burası konserlerin verildiği, kursların düzenlendiği, yaşayan bir kültür merkezi haline geldi" dedi. Erken yaşta yetenek taramasıyla seçilen öğrencilerin burs imkânlarıyla desteklendiğini ifade eden Erdoğan, her yıl binlerce aday arasından sınırlı sayıda öğrencinin kabul edildiğini söyledi. Erdoğan, "Amacımız herkesin profesyonel müzisyen olması değil; kendi kültürünü hayatında yaşatan, entelektüel kişilikler yetiştirmek. Bu okuldan 10 yılda bir büyük bir sanatçı çıksa yeter" diye konuştu. Protokolün, Türk müziği eğitiminde sürdürülebilir bir model oluşturması bekleniyor.