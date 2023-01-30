Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Kuruldu? Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluş Tarihi ve Amacı Ne?

Türk Tarih Kurumu ne zaman kuruldu, Türk Tarih Kurumu kaç yılında kuruldu? Türk tarihini dünyaya anlatabilmek amacıyla kurulan Türk Tarih Kurumu kuruluş tarihi nedir? Dünyada Türklerle ilgili yanlış bilinenleri değiştirmek isteyen Türk Tarihini Tetkik Cemiyetinin kurulması oldukça eskiye dayanmaktadır. Peki ilk Türk Tarih Kurumu başkanı kimdir ve Türk Tarih Kurumu kuruluş amacı nedir merak ediyorsanız Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşuyla ilgili her şeye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Türk Tarih Kurumu Kuruluş Hangi Amaçla, Ne Zaman Kurulmuştur?

Türk Tarih Kurumu, ülkemizde bizzat Atatürk'ün direktifleriyle kurulan kurumların başında gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk Avrupa devletlerinde Türklere karşı oluşturulan ön yargıyı kırmak için Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasını bizzat istemiştir. Özellikle Avrupa devletlerinin ders kitaplarında yer alan Türkler hakkındaki barbar ve istilacı kavim gibi olumsuz ve asılsız iddialarla mücadele etmek için Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

Bu amaçla bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulması istenilen Türk Tarih Kurumu 28 Nisan 1930 tarihinde, Atatürk'ün de katıldığı Türk Ocakları'nın VI. Kurultayı'nın son oturumunda resmen kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu'nun ilk Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu olurken üyeleri ise Âfet İnan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hâmid Zübeyir Koşay, Halil Edhem, Ragıb Hulûsi, Reşid Safvet Atabinen, Zâkir Kadîrî, Sadri Maksudi Arsal, Mesaroş, Mükrimin Halil Yinanç, Vâsıf Çınar ve Yusuf Ziya Özer olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk; ilk günden hayatını kaybettiği son güne kadar Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarını yakından takip etmiştir. Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarına oldukça önem veren Mustafa Kemal Atatürk birçok defa toplantılara bizzat katılmıştır ve 5 Eylül 1938'de düzenlediği vasiyetnâmesinde de İş Bankası'ndaki hisselerinin gelirinin yarısını Türk Tarih Kurumu'na bağışlamıştır.

Türk Tarih Kurumu; Türk tarihini geçmişten günümüze derinlemesine araştırmış bunun için birçok farklı çalışma yapmıştır. Bu çalışmalardan biri de 22 Ağustos 1935 tarihinde kurumun kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı Alacahöyük Kazısı'dır. Bunu Trakya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yapılan kazı ve arkeolojik araştırmalar izlemiştir. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzede sergilenmektedir.