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Giriş Tarihi: 6.3.2023 12:00 Son Güncelleme: 6.3.2023 12:01

Türk Üçgeni Nedir? Mimaride Türk Üçgeni Ne Demek, Hangi Devlette Görüldü?

Mimari alanla ilgili araştırma yapıyorsanız karşınıza çıkacak olan sorulardan biri de Türk üçgeni nedir konusudur. Türk mimarisi için çok özel bir yere sahip olan Türk mimarisi, birçok yapıda kullanılmıştır. Mimaride Türk üçgeni ne demek sorusu ile ilgili çok sayıda bilimsel yazı kaleme alınmıştır. Hangi devlet ve uygarlıkta görülmüştür sorusunu sizler için araştırdık ve elde ettiğimiz bilgileri yazımızda derledik.

Türk Üçgeni Nedir? Mimaride Türk Üçgeni Ne Demek, Hangi Devlette Görüldü?

Türk üçgeni nedir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak bulabilirsiniz. Türk üçgeninin mucidi ve kullanıldığı alanlar da insanların merak ettiği alanlardan biridir. Mimaride Türk üçgeni ne demek sorusu mimarlıkla ilgili kaynakların başlıca araştırma konuları arasındadır. Bu mimarinin hangi uygarlığa ve devlete ait olduğu ile ilgili konular da merak edilenler arasındadır. Hangi devlet ve uygarlıkta görülmüştür sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Türk Üçgeni Nedir?

Türk üçgeni, mimari alanda kullanılan ve karşınıza çıkan bir terimdir. Türk üçgeni, kare tabanlı olan bir yapının kubbe şeklinde kapatılması işlemine verilen isimdir. Bu yapıların en çok görüldüğü eserler Selçuklu dönemi eserlerinde karşınıza çıkar.

Kare kesiti olan bir mekân, tepesinden geçen bir iç teğet kubbe ile kapatılır. Bu şekilde yapılan inşada kenarlarda boşluklar oluşur. Karşılaşılan boşluklar da üçgen ya da sekizgen şekilde inşa edilir. Ortaya çıkan yapı Türk üçgeni mimarisi olarak adlandırılır.

Mimaride Türk Üçgeni Ne Demek?

Türk üçgeni denildiğinde merak edilen konulardan biri de bu mimari yapının kim tarafından bulunduğudur. Bu mimari yapı Ömer Hayyam tarafından bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Selçuklular döneminde bu mimari yapı yaygın şekilde kullanılmıştır. İlk etapta Türk mimarisi ile yapılan tüm eserler kare tabanlı idi. Zaman içerisinde bu yapının tabanı çokgen ya da dairesel form şeklini almıştır. Günümüzde de Türk üçgeni mimarisinin özelliklerini görebileceğiniz yapıların olduğunu söyleyebiliriz.

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Türk Üçgeni Nedir? Mimaride Türk Üçgeni Ne Demek, Hangi Devlette Görüldü?
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