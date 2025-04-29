Türk üniversiteleri Asya’nın en iyileri arasında

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2025 yılı Asya en iyi üniversiteler sıralamasını yayımladı. 35 ülke ve bölgeden toplam 853 üniversitenin araştırma, öğretim, bilgi transferi ve uluslarararası görünümleri, 18 farklı kategoride değerlendirilerek yapılan sıralamada Türk üniversitelerinin başarısı dikkat çekti. 4 Türk üniversitesi ilk 100'e girmeyi başardı. ODTÜ 72, Sabancı Üniversitesi 74, Koç Üniversitesi 79, İTÜ 97'nci sırada yer aldı.

Türkiye'den 27 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı.

Boğaziçi Üniversitesi 123, Bilkent Üniversitesi 158'inci olarak ilk 200'e girme başarısı gösterdi. Böylece Türkiye'den toplam 6 üniversite ilk 200'de kendine yer buldu. İlk 500'de yer alan diğer Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle:

- 201-250 bandı: Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

- 251-300 bandı: Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi.

- 301-350 bandı: Çankaya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi.

- 351-400 bandı: Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa.

- 401-500 bandı: Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi. ANKARA