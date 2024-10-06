Türk üniversiteleri Harvard, Yale, Oxford ile yarışacak

Türk üniversitelerinin Harvard, Yale, Oxford gibi bir dünya markası haline gelmesi için düğmeye basıldı. Bu kapsamda bir eylem planı hazırlanıyor. Üniversitelerin yapısından müfredata kadar pek çok değişiklik gündemde. Cumhurbaşkanlığı'nda geçen günlerde yapılan toplantıda konu masaya yatırıldı. İlk 100'e çok sayıda Türk üniversitesinin girebilmesi, hatta ilk 10-20'de bir Türk üniversitesinin yer alması için neler yapılabileceği tartışıldı. İşte atılması planlanan adımlar:Öncelikli olarak bir eylem planı hazırlanacak. Belli bir süreyi kapsayacak eylem planında dünyanın önde gelin üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasındaki eksiklikleri gidermeye dönük adımlar olacak.Hazırlanacak plan, üniversitelerin yönetsel yapısından müfredat programlarına kadar her alanda değişimler içerecek.Eylem planında yer alan düzenlemelerden idari karar ile yapılacaklar hızla hayata geçirilecek. Yasal düzenleme gerekenler için Meclis'e torba yasa gönderilecek.Üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması sağlanacak. Bir üniversite sadece mühendislik odaklı eğitim verirken bir diğeri hukuk ve sosyal bilimler alanına yönelecek.