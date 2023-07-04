Türk üniversiteleri yıldız gibi parlıyor

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan "Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasına göre, Türk üniversitelerinin sıralaması yükselirken bilimsel üretimleri arttı. YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde önde gelen 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği ve bin 503 üniversitenin sıralandığı listede Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığını söyledi.



10 TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK BİNİN İÇİNDE

Özvar, "Sıralamada ODTÜ 336'ncı sırada yer alarak ilk 400'e girme başarısı gösterirken, İTÜ 404'ncü ve Koç Üniversitesi de 431'nci sıradan ilk 500 üniversite arasına girmiştir. Bilkent (502), Boğaziçi (514) ve Sabancı Üniversiteleri (526) de ilk 500 hedefine oldukça yaklaşan 3 üniversitemiz olmuşlardır. Bu üniversitelerimizle birlikte İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin de içinde bulunduğu toplam 10 üniversite ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi sıralamada ilk bin üniversite arasına girme başarısını göstermişlerdir" ifadesini kullandı.



ODTÜ PETROL MÜHENDİSLİĞİ İLK 10'DA

Dünya üniversite sıralamaları dışında yapılan konu tabanlı dünya sıralamalarında da üniversitelerin önemli başarıları bulunduğuna dikkat çeken Özvar, "QS tarafından 2023 yılında yayınlanan "Konulara Göre Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda Türk Üniversitelerinden 27 program dünyanın alanındaki ilk 200 programı içerisinde yer almıştır. Bunlar arasında ODTÜ Petrol Mühendisliği dünyanın ilk 10 programı arasında yer alırken aynı sıralamada İTÜ Petrol Mühendisliği 47. sırada yer bulmuştur. Yine bu sıralamada Gazi Üniversitesi "Eğitim" alanında dünyada 27. sırada yer almaktadır" diye konuştu.



BİLİMSEL ÜRETİM YÜKSELDİ

Türkiye'nin son 20 yılda bilimsel doküman üretiminde dünyada 22. sıradan 17. sıraya yükseldiğine de değinen Özvar, uluslararası akademik yayınları endeksleyen Scopus verilerinin sonuçlarını paylaştı. Özvar, "2002 yılında Türkiye adresli uluslararası yayın sayısı 12 bin 743 ve dünya içerisindeki payı yüzde 1,23 iken; 2022 yılında yayın sayısı 72 bine ve dünya içerisindeki payı da yüzde 1,84'e çıkmıştır. Incites verilerine göre ise, 2002 yılındaki Türkiye adresli uluslararası yayın sayısı 10 bin 828 iken; 2022 yılında bu sayı 66 bin 516'ya yükselmiştir" dedi.



Üniversitelerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarını ölçen uluslararası sıralama kuruluşu Times Higher Education tarafından bin 591 üniversitenin sıralandığı Dünya Üniversite Etki Sıralaması 2023 hakkında bilgi veren Özvar şöyle konuştu:

"Sıralamada İTÜ 58. sırada yer alırken, ODTÜ ve Abdullah Gül Üniversitesi ilk 100-200; Hacettepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 200-300 bandında yer almıştır. Türkiye'den 2023 sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı ise 79'dur."