Geçen yıl 16 Türk üniversitesinin bulunduğu sıralamada bu yıl 19 üniversite yer aldı. Sonuçlar, Türkiye'nin mühendislik alanındaki uluslararası görünürlüğünün artmasının yanı sıra Anadolu üniversitelerinin mühendislikteki başarılarını da ortaya koydu.

İTÜ 6 MÜHENDİSLİK ALANINDA AVRUPA'NIN İLK 50'SİNDE

Avrupa'daki mühendislik kurumları arasında İTÜ, geçen yıl bulunduğu 60'ıncı sıradan 55'inci sıraya yükselerek Türkiye birinciliğini korudu. ODTÜ ise 99'uncu sıradan 85'inci sıraya ilerleyerek Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik üniversitesi arasındaki konumunu güçlendirdi.

İTÜ, alan bazlı değerlendirmelerde de dikkat çekici bir başarı elde etti. Değerlendirildiği 7 mühendislik alanının 6'sında Avrupa'nın ilk 50 üniversitesi arasına giren İTÜ; çevre mühendisliğinde 18'inci, inşaat mühendisliğinde 23'üncü, kimya mühendisliğinde ise 30'uncu sırada yer aldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ AVRUPA SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKIYOR

EngiRank 2026 sonuçları, mühendislik alanındaki başarının Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde de güçlendiğini gösterdi. Avrupa'nın ilk 200 mühendislik üniversitesi arasında Sakarya Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi 180'inci, Kocaeli Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 190'ıncı, Karabük Üniversitesi ise 193'üncü sırada yer aldı.

Özellikle alan bazlı sıralamalarda Anadolu üniversitelerinin elde ettiği başarılar dikkat çekti. Düzce Üniversitesi, inşaat mühendisliği alanında Avrupa 23'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

İlk 200'de yer alan diğer Türk üniversitelerinden Sabancı Üniversitesi 108'inci sıradan 106'ncı sıraya, Yıldız Teknik Üniversitesi 130'uncu sıradan 117'nci sıraya yükseldi. Boğaziçi Üniversitesi 129'uncu, Bilkent Üniversitesi 144'üncü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 167'nci, Gazi Üniversitesi ise 172'nci sırada yer aldı.

Genel sıralamada Düzce Üniversitesi 203'üncü, Fırat Üniversitesi 208'inci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 229'uncu sırada bulunurken Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 229'uncu, Eskişehir Teknik Üniversitesi 232'nci ve Bursa Teknik Üniversitesi 234'üncü sıradan listeye ilk kez girdi.

"BAŞARILARIN TEMELİNDE KÖKLÜ BİR TARİHSEL BİRİKİM VAR"

EngiRank 2026 sonuçlarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, elde edilen başarının bir tanıtım stratejisinin sonucu olmadığını, Türkiye'deki mühendislik eğitiminin köklü geçmişini, güçlü kurumsal birikimini ve yıllar içinde gelişen akademik kapasitesini yansıttığını vurguladı.

Türk üniversitelerinin mühendislik alanında elde ettiği uluslararası başarıların köklü bir tarihsel birikime dayandığını vurguladı. Türkiye'de mühendislik eğitiminin temellerinin 18. yüzyılın sonlarında atıldığını hatırlatan Özvar, şunları söyledi:

"Mühendislik, ülkemizin yükseköğretim tarihinde en erken kurumsallaşan, en fazla önem verilen ve uzun yıllar boyunca ciddi yatırımlar yapılan alanlardan biridir. 18. yüzyılın sonlarından itibaren kurulan mühendislik mekteplerimiz, yalnızca eğitim veren kurumlar olarak kalmamış, ülkemizin modernleşmesinde, kalkınmasında ve teknik kapasitesinin gelişmesinde de önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Mühendislik eğitiminin uygulamayla ve sektörle iç içe olması da ülkemiz açısından yeni bir yaklaşım değildir. Geçmişten bugüne bayındırlık, ulaştırma, havacılık, savunma ve altyapı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın ülke genelinde gerçekleştirdiği büyük yatırımlarda mühendislerimiz belirleyici roller üstlenmiştir. Üniversitelerimiz ve mühendislik mekteplerimiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli bir görev yerine getirmiştir.

Bugün Avrupa mühendislik sıralamalarında elde ettiğimiz başarılar, işte bu köklü eğitim geleneğinin günümüzün bilimsel ve teknolojik imkânlarıyla birleşmesinin bir sonucudur. Özellikle son yıllarda üniversitelerimize sağlanan araştırma altyapısı destekleri, laboratuvar imkânlarının geliştirilmesi ve akademik kapasitenin güçlendirilmesi, mühendislik alanındaki uluslararası rekabet gücümüze önemli katkılar sağlamıştır.

Bizi ayrıca memnun eden husus, bu başarının yalnızca köklü üniversitelerimizle sınırlı kalmayıp Anadolu'nun farklı şehirlerindeki yükseköğretim kurumlarımıza da yayılmasıdır. Türkiye'nin mühendislik gücü farklı şehirlerimizde, farklı üniversitelerimizde büyümeye devam ediyor.

Hedefimiz, geçmişten devraldığımız bu güçlü mühendislik birikimini geleceğin teknolojileriyle buluşturmaktır. Üniversitelerimizde üretilen bilimsel bilginin teknolojiye, patente, yenilikçi ürünlere ve yüksek katma değerli üretime dönüşmesini önemsiyoruz. Bizim için asıl başarı, yalnızca uluslararası sıralamalarda yükselmek değil, bu bilimsel ve akademik kapasiteyi ülkemizin teknolojik bağımsızlığına ve kalkınmasına katkı sağlayacak somut sonuçlara dönüştürmektir."

Özvar, sıralamada başarı gösteren bütün üniversiteleri, akademisyenleri ve araştırmacıları tebrik etti.

ARAŞTIRMA, YENİLİKÇİLİK VE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Avrupa Yükseköğretim Alanı'ndaki 37 ülkeden 310 yükseköğretim kurumunun incelendiği EngiRank 2026'da belirlenen koşulları karşılayan 247 kurum genel sıralamaya alındı.

Sıralamada bilimsel yayın ve araştırma performansının yanı sıra inovasyon, patentler, üniversite-sanayi iş birlikleri, uluslararasılaşma ve disiplinlerarası araştırma kapasitesi gibi ölçütler değerlendirildi. Araştırma ve inovasyon göstergeleri toplam puanın yüzde 53'ünü oluşturdu.