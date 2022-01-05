Türk üniversitesi Oxford’u solladı!

SABAH'a konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da eğitimin artık en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu belirterek, Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrencilerin varlığının, sadece ekonomik ve stratejik açıdan değil, ülkemizin tanıtımı açısından büyük fırsatlar yarattığını dile getirdi. Erhan "Bugün 12 bin öğrencimiz var. Bu yıl ise 5 bin 700 öğrencimiz yani toplam öğrencimizin yüzde 43'ü, 103 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerdir. Geçen seneye göre artış sağlamışız" dedi.

7 YILDA 6 KAT ARTIŞ

Dünyanın her yerinden öğrencilerin Türkiye'ye gelerek eğitim almaları amacıyla hareket ettiklerini söyleyen Erhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda 7 yıl önce 40 bin olan uluslararası öğrenci sayısı 250 bine çıkmış durumda. Türkiye ilk defa dünyada geçen yıl ilk 10'a girmişti. Bu yıl da ilk 5' de uluslararası öğrencilerin olduğu ülkeler arasında olmayı hedefliyor" dedi.

BU NE İŞE YARACAK?

Erhan, Türkiye'den mezun olmuş bir insanın, kendi mezun olduğu ülke hakkında kötü konuşmasının mümkün olmadığı değerlendirmesini yaptı. "Bir defa diplomanı buradan almış ve gönül bağın oluşmuş demektir. Turist geliyor, 1 hafta kalıyor otel dışında da bir yer görmüyor. Ertesi sene başka bir yere gidiyor. Oysa buraya gelen bir uluslararası öğrenci, hazırlık ile birlikte en az 5 sene kalıyor. Ve döndüklerinde de sadece Türkiye'yi temsil etmiyorlar aynı zamanda Türkiye ile sürekli irtibat kuracak köprüler kuruyorlar." dedi. Bu mezunların, eğitimleri sonrasında ilişkilerin devamlılığı için bir yakını ya da çocuğu okuyacağı zaman da Türkiye'ye gelmelerini arzu ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Bir hastası olduğunda da yine hastanelerimize tercih etsinler. Bu öğrencilerimiz, mezun olup ülkelerine döndüklerinde iş kursunlar, Türkiye ile ticaret yapsınlar ve hatta şirketin mallarını da Türkiye'den alsınlar istiyoruz." şeklinde konuştu.