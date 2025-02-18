Türkçe dersleri kütüphanede işlenecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin dili yetkin bir şekilde kullanmasını, Türkçe'nin zenginliklerini keşfetmesini ve dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemesini hedefliyor. Bu doğrultuda, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki çeşitli atölyelerin öğrenim için kullanılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde "Kütüphanelerdeyiz" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor.

SOSYAL ETKİNLİK MODÜLÜNE KAYDEDİLECEK

Ayrıca, atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak. Ayrıca araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek. Öte yandan okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek. "Kütüphanelerdeyiz" projesi, merkezi olarak tanımlanarak programa katılımcı öğrencilerin "sosyal etkinlik modülü"ne kayıtları sağlanacak.