Türkçede En Sık Kullanılan Beş Heceli Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Türkçede en sık kullanılan beş heceli sözcük örnekleri bazen bitki adlarıyla bazen eşya adlarıyla da karşımıza çıkabilmektedir. Daha az heceli kelimeler yalın halde bulunabilirken artık beş heceli kelimeler için bu durum çok zordur. Beş heceli kelimeler oluşturabilmek için kelime köklerine yapım ekleri veya çekim ekleri getirerek hece sayıları arttırılır. Bazen de iki yalın haldeki kelime birleşerek tek bir kelime oluşturduklarında beş heceli kelimeler olur.

A Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: acılaştırmak, adaylarından, alfabeleri, anneanneler, ansiklopedi, arkadaşları

B Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: bakabilirim, barışseverlik, battaniyeler, belediyeler, benzeşmeleri, bileşikleri

C Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: cibilliyetle, cumhuriyetçi, cumhuriyetler, ciddiyetsizlik, cezalandırmak, cenazedeki

Ç Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: çalışabilir, çekimlerimden, çingenelerden, çevirmemeyi, çikolatalar, çekirdekçiler

D Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: daireleri, değerlendirmek, değerlendirir, desenlerini, dosyalamamak, duygusallıklar

E Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: ebeveynlerden, efendileri, egemenlikler, empatileri, enerjisinin, erişilemez

F Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: faktöriyelden, felsefeciler, fırtınalarda, fikirlerimiz, farkındalıklar, fıtratımızda

G Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: Galatasaray, galaksilerden, garantilemek, geliştirmeler, gerçekleşmeler, gezegenlerden

H Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: hâkimiyetler, hanımefendi, hatıralarda, havacılıklar, hazırlıksızlık, hediyelikler, hukukumuzda

İ Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: ibadethane, ideoloji, işletmecilik, insanlarından, isimlendirmek, işaretlemek

J Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: jeologlardan, jiletlerinden, jürilerinin, jakuzideki, jeofizikten, jölelilerden

K Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: kafiyelerden, kahverengiler, kaldırımlardan, karikatürler, kategoriye, kendilerini

L Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: limonatalar, lokantacılık, lalelideki, lambalardaki, leblebiciler, leyleklerine

M Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: milliyetçilik, mahkemelerde, makineliler, matematikçi, medeniyetler, memnuniyetle

N Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: namazlarında, nesnelerimiz, neredekiler, narenciyeler, nakışlarımız, niyetlerimiz

O Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: okunabilir, omurgalılar, olağanüstü, otomobiller, ortaöğrenim, optimizasyon

Ö Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: öbürlerini, öğrenilmeyen, örüntüleri, ölçeklemeli, öldürülmeyen, ötekileri

P Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: paketlemeler, patlamalardan, pencerelerde, periyotlarda, permütasyonlar, politikayı

R Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: rasathaneler, rehinelerden, reçetelerde, rahatsızlıklar, reçellerinden, rastlantısallar

S Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: salatalıklar, sabunlamamak, sayıklamalar, sayılarından, sertifikalı, sözcüklerimiz

Ş Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: şablonlarının, şahıslarının, şartnamelerde, şekillendirmek, şakalaşmalar, şıklardakiler

T Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: tahterevalli, tadilatları, tabanlarına, tamlayanının, tarayıcının, tekerleklerin

U Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: umumiyetle, uzaylılardan, uzaklıklardan, uzantılarla, uğursuzluklar, Uygurlulardan

Ü Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: ünitelerden, üniformalı, üzüntülerin, üçkağıtçılık, ümitlilerden, üçlülerdeki

V Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: vejetaryenlik, vekaletname, vesikalardan, verimlilikten, vakitsizlikten, vapurlardaki

Y Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: yazılımlara, yemeklerimiz, yumurtaları, yönetimleri, yükseköğretim, yenilemeler

Z Harfi İle Başlayan Beş Heceli 6 Kelime: zamirlerini, zikretmemeni, zayıflıktandır, zeminlerdeki, zamanlardaki, zihinlerimiz

İKİ KELİMENİN BİRLEŞMESİYLE ORTAYA ÇIKAN BEŞ HECELİ KELİMELER

Havaalanı İkiyüzlülük Kayınvalide Olağanüstü Uyurgezerlik Sıkıyönetim Devedikeni Akşamsefası Galatasaray Ateşböceği Denizanası Civanperçemi Yalıçapkını Vişneçürüğü İmambayıldı Akşamüzeri Hanımefendi Seyahatname Açıköğretim Öğretmenevi Kahramanmaraş

Ayrıca Kahramanmaraş beş heceden oluşan ülkemizdeki tek şehir ismidir.