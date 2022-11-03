Türkçede En Sık Kullanılan Dört Heceli Sözcük Örnekleri Nelerdir?
Türkçede en sık kullanılan dört heceli sözcük örnekleri hazırlamış olduğumuz dört heceli kelime tablosunda belirttiğimiz şekildedir. 4 heceli kelimeler meydana gelirken daha az heceden oluşan kelime kökü kendisine bazı ekler alarak hece sayısında artışa gider. Bu şekilde farklı tarzda veya anlamda yeni kelimeler ortaya çıkar. Bazen de kök halindeki iki kelimenin birleşip anlam kazanmasıyla dört heceli kelimeler oluşur. 4 heceli kelimeler 1.sınıf kitaplarının etkinlik bölümlerinde öğrencilere temelden öğretilir.
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A Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Ağlamaklı, arındırmak, aşılamak, Ankaralı, anlaşmalı, alıştırmak
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B Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Bağlantılı, buruşturmak, bocalamak, becerikli, barbunyalar, basamaklar
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C Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Cızırtılar, cisimleri, cumartesi, cinayetler, cisimcikler, ciğerciler
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Ç Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Çikolata, çamaşırcı, çakmakçılar, çeşitlilik, çingeneler, çarşıdaki
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D Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Denizdeki, dağınıklık, dereotu, doruklarda, dağlardaki, diyarlarda
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E Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Erişmekte, erişkinlik, ekşimekte, ebeveynlik, efendiler, egemenlik
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F Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Farkındalık, fırtınalı, fıstıkçılar, ferasetli, faturalı, faktöriyel
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G Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Galaksiler, garantiler, gazeteci, gecelerde, gelişmeler, genellikle
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H Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Hadiseli, hafızadan, hakkımızda, havacılık, hazırlıksız, hukukumuz
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I Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Iskalama, ışınlanma, ışınımlar, ıstakozlar, ışığının, ılımlılık
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İ Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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İnsanoğlu, ibadetler, içerisi, ilköğrenim, ikilemek, ilişkiler
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J Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Jeologlar, jeologun, jeoloji, jeofizik, jeneratör, jenerikler
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K Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Kafiyeden, kahverengi, kalorifer, kanatlanmak, karakterli, karıştırmak
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L Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Limonata, lahanalar, lokantacı, leblebici, lavantalar, limitsizler
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M Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Maddecilik, manilerden, mevsimlerin, medeniyet, menülerin, merhametli
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N Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Narenciye, namazlardan, nüfuslarda, nasırlarda, nerelerde, niyazlarda
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O Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Oradaki, Osmaniye, oburların, okumadan, odununu, okumamış
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Ö Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Öbürleri, öğrenmeyi, ölçekleme, örüntüsü, öğrenmeler, öğrenilen
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P Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Paketleme, paraları, parçacığı, patlamalı, patlıcanlar, pırasalar
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R Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Radyasyonu, rasathane, rehineler, resimdeki, rakamlardan, renklilerden
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S Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Sabunları, sadakalar, sahibini, salatalık, samimiyet, sayfalardan
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Ş Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Şablonları, şahısları, şakayıklar, şarküteri, şehirlerde, şikayetçi
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T Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Tabakalar, tercümanlık, tamlayanlar, tavşankanı, tekerleri, teleskoplar
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U Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Unutulmuş, uygulama, uykuculuk, usturalar, uyarıcılar, uykusuzluk
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Ü Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Üniteler, üstünlükler, üzüntüden, üzerine, üzerimize, üzüntüler
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V Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Varoluşlar, vaziyetler, verilerden, vazifeler, verimlilik, vesikalık
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Y Harfi İle Başlaya Dört Heceli 6 Kelime:
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Yabancılar, yumurtalar, yanıtlama, yapabilen, yapamayan, yakınmayın
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Z Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime:
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Zaferlere, zamanların, zararlılar, zelzeleler, zıbınları, zamirleri
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Dokunduğu, uçurtmalar, oyuncakçı
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Çinlilerin, okulların, kahkahalar
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Ağabeyim, batışını, ayırırım
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İsimleri, sorumluluk, adaletli
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Boşlukları, doldurunuz, üzerinde
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Arkasında, gökyüzünde, fidanların
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Büyümesi, portakalı, haftaları
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Dolunaya, kültürümüz, çalışması
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Boyayınız, görseldeki, boyamaya
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Pamukkale, Anıtkabir, manastırı
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Tekerleme, bıraksana, Çanakkale
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Akşamları, şarkımızı, arkadaşlar
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