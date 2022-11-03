Türkçede En Sık Kullanılan Dört Heceli Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Türkçede en sık kullanılan dört heceli sözcük örnekleri hazırlamış olduğumuz dört heceli kelime tablosunda belirttiğimiz şekildedir. 4 heceli kelimeler meydana gelirken daha az heceden oluşan kelime kökü kendisine bazı ekler alarak hece sayısında artışa gider. Bu şekilde farklı tarzda veya anlamda yeni kelimeler ortaya çıkar. Bazen de kök halindeki iki kelimenin birleşip anlam kazanmasıyla dört heceli kelimeler oluşur. 4 heceli kelimeler 1.sınıf kitaplarının etkinlik bölümlerinde öğrencilere temelden öğretilir.

TÜRKÇEDE EN SIK KULLANILAN DÖRT HECELİ KELİME TABLOSU

A Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Ağlamaklı, arındırmak, aşılamak, Ankaralı, anlaşmalı, alıştırmak B Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Bağlantılı, buruşturmak, bocalamak, becerikli, barbunyalar, basamaklar C Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Cızırtılar, cisimleri, cumartesi, cinayetler, cisimcikler, ciğerciler Ç Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Çikolata, çamaşırcı, çakmakçılar, çeşitlilik, çingeneler, çarşıdaki D Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Denizdeki, dağınıklık, dereotu, doruklarda, dağlardaki, diyarlarda E Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Erişmekte, erişkinlik, ekşimekte, ebeveynlik, efendiler, egemenlik F Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Farkındalık, fırtınalı, fıstıkçılar, ferasetli, faturalı, faktöriyel G Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Galaksiler, garantiler, gazeteci, gecelerde, gelişmeler, genellikle H Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Hadiseli, hafızadan, hakkımızda, havacılık, hazırlıksız, hukukumuz I Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Iskalama, ışınlanma, ışınımlar, ıstakozlar, ışığının, ılımlılık İ Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: İnsanoğlu, ibadetler, içerisi, ilköğrenim, ikilemek, ilişkiler J Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Jeologlar, jeologun, jeoloji, jeofizik, jeneratör, jenerikler K Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Kafiyeden, kahverengi, kalorifer, kanatlanmak, karakterli, karıştırmak L Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Limonata, lahanalar, lokantacı, leblebici, lavantalar, limitsizler M Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Maddecilik, manilerden, mevsimlerin, medeniyet, menülerin, merhametli N Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Narenciye, namazlardan, nüfuslarda, nasırlarda, nerelerde, niyazlarda O Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Oradaki, Osmaniye, oburların, okumadan, odununu, okumamış Ö Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Öbürleri, öğrenmeyi, ölçekleme, örüntüsü, öğrenmeler, öğrenilen P Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Paketleme, paraları, parçacığı, patlamalı, patlıcanlar, pırasalar R Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Radyasyonu, rasathane, rehineler, resimdeki, rakamlardan, renklilerden S Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Sabunları, sadakalar, sahibini, salatalık, samimiyet, sayfalardan Ş Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Şablonları, şahısları, şakayıklar, şarküteri, şehirlerde, şikayetçi T Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Tabakalar, tercümanlık, tamlayanlar, tavşankanı, tekerleri, teleskoplar U Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Unutulmuş, uygulama, uykuculuk, usturalar, uyarıcılar, uykusuzluk Ü Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Üniteler, üstünlükler, üzüntüden, üzerine, üzerimize, üzüntüler V Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Varoluşlar, vaziyetler, verilerden, vazifeler, verimlilik, vesikalık Y Harfi İle Başlaya Dört Heceli 6 Kelime: Yabancılar, yumurtalar, yanıtlama, yapabilen, yapamayan, yakınmayın Z Harfi İle Başlayan Dört Heceli 6 Kelime: Zaferlere, zamanların, zararlılar, zelzeleler, zıbınları, zamirleri

1.SINIF KİTAPLARINDA GEÇEN DÖRT HECELİ KELİMELER

Dokunduğu, uçurtmalar, oyuncakçı Çinlilerin, okulların, kahkahalar Ağabeyim, batışını, ayırırım İsimleri, sorumluluk, adaletli Boşlukları, doldurunuz, üzerinde Arkasında, gökyüzünde, fidanların Büyümesi, portakalı, haftaları Dolunaya, kültürümüz, çalışması Boyayınız, görseldeki, boyamaya Pamukkale, Anıtkabir, manastırı Tekerleme, bıraksana, Çanakkale Akşamları, şarkımızı, arkadaşlar

ÜLKEMİZDEKİ DÖRT HECELİ ŞEHİR İSİMLERİ

Adıyaman

Balıkesir

Çanakkale

Diyarbakır

Eskişehir

Gaziantep

Gümüşhane

Kastamonu

Kırklareli

Kocaeli

Şanlıurfa

Kırıkkale

Osmaniye