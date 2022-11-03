Türkçede En Sık Kullanılan İki Heceli Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Türkçede en sık kullanılan iki heceli sözcük örneklerini incelerken dikkat etmemiz gereken konu kelime içerisinde kaç tane sesli harf olduğunu belirlemektir. Yani bir sözcükte kaç tane sesli harf varsa o kadar hece var demektir. 2 heceli kelimeler sesli harf ile başladığında bu sesli harf bazen tek başına bir heceyi karşılamaktadır. 2 heceli 6 kelime örneklerinde demek istenilen daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

TÜRKÇEDE EN SIK KULLANILAN İKİ HECELİ SÖZCÜK ÖRNEKLERİ

A Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: asker, askı, anlık, açık, anne, aslan

B Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: bahçe, baba, bulut, bugün, bayrak, başkent,

C Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: cami, cennet, camcı, cuma, canlar, canlı

Ç Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: çeşit, çarşı, çilek, çelik, çimen, çakmak

D Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: duvar, dünya, doktor, duman, defter, deli

E Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: elma, erik, eski, ekin, ekşi, etki

F Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: fare, fuar, fındık, farklı, fikir, fakir

G Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: geri, göre, gözlük, gözcü, gözde, gıpta

H Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: hava, hasta, heves, hırka, hece, hızlı

I Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: ırkçı, ırak, ıslak, ışık, ıslık, ılık

İ Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: iklim, ilik, insan, işlek, imkan, isim

J Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: jale, jilet, joker, jöle, jeton, jüri

K Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: kaşık, kapı, kartal, korku, köpek, kedi

L Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: lale, limon, lamba, leylek, lüle, Leyla

M Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: masa, moda, mekan, marka, mesaj, melek

N Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: nasip, nedir, nazlı, niyet, nüfus, nane

O Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: Onur, ortak, orman, otluk, okul, oku

Ö Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: öksüz, ömür, ördek, özlem, öfke, ölçü

P Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: parkta, Pınar, peri, pasta, parti, pati

R Harfi İle Başlayan iki Heceli 6 Kelime: resim, renkli, rampa, rakam, ruhsal, rutin

S Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: sevgi, saygı, sınav, sesli, sayı, sınır

Ş Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: şeker, şarkı, şiir, şair, şınav, şenlik

T Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: tuzak, takı, toka, tokat, tarak, terlik

U Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: uzak, uçak, ufuk, uzuv, umut, uzun

Ü Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: ülke, üzüm, üzgün, ürün, ümit, ürkek

V Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: vergi, vakıf, vekil, vurgu, verim, varlık

Y Harfi İle Başlaya İki Heceli 6 Kelime: yüksek, yağmur, yaya, yazlık, yakın, yasak

Z Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: zemin, zaman, zıvana, zengin, zehir, zalim

İSİM OLARAK İKİ HECELİ KELİMELER

Askı, bahçe, balık, çiçek, diyar, fıstık, elma, gözlük, hortum, ışın, imza, jöle, karga, lale, mescit vb.

SIFAT OLARAK İKİ HECELİ KELİMELER

Hızlı, canlı, deli, ekşi, fönlü, gizli, ıslak, nazlı, otlu, öksüz, parlak, renkli, sesli, şarklı, terli, uslu, ürkek vb.

FİİL OLARAK İKİ HECELİ KELİMELER

Aşmak, etmek, caymak, çıkmak, dökmek, ekmek, görmek, itmek, kesmek, sevmek, takmak, üzmek, vermek, yakmak vb.

EDAT OLARAK İKİ HECELİ KELİMELER

İçin, ile, beri, öte, gibi, başka, yana, doğru, karşı, yalnız, rağmen, sanki, karşın, göre, ancak vb.

BAĞLAÇ OLARAK İKİ HECELİ KELİMELER

İle, veya, yahut, ama, fakat, yalnız, oysa, çünkü, zira, meğer, madem, demek, yani, hatta vb.