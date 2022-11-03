Türkçede En Sık Kullanılan İki Heceli Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Türkçede en sık kullanılan iki heceli sözcük örneklerini incelerken dikkat etmemiz gereken konu kelime içerisinde kaç tane sesli harf olduğunu belirlemektir. Yani bir sözcükte kaç tane sesli harf varsa o kadar hece var demektir. 2 heceli kelimeler sesli harf ile başladığında bu sesli harf bazen tek başına bir heceyi karşılamaktadır. 2 heceli 6 kelime örneklerinde demek istenilen daha net bir şekilde anlaşılacaktır.
A Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: asker, askı, anlık, açık, anne, aslan
B Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: bahçe, baba, bulut, bugün, bayrak, başkent,
C Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: cami, cennet, camcı, cuma, canlar, canlı
Ç Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: çeşit, çarşı, çilek, çelik, çimen, çakmak
D Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: duvar, dünya, doktor, duman, defter, deli
E Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: elma, erik, eski, ekin, ekşi, etki
F Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: fare, fuar, fındık, farklı, fikir, fakir
G Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: geri, göre, gözlük, gözcü, gözde, gıpta
H Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: hava, hasta, heves, hırka, hece, hızlı
I Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: ırkçı, ırak, ıslak, ışık, ıslık, ılık
İ Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: iklim, ilik, insan, işlek, imkan, isim
J Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: jale, jilet, joker, jöle, jeton, jüri
K Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: kaşık, kapı, kartal, korku, köpek, kedi
L Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: lale, limon, lamba, leylek, lüle, Leyla
M Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: masa, moda, mekan, marka, mesaj, melek
N Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: nasip, nedir, nazlı, niyet, nüfus, nane
O Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: Onur, ortak, orman, otluk, okul, oku
Ö Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: öksüz, ömür, ördek, özlem, öfke, ölçü
P Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: parkta, Pınar, peri, pasta, parti, pati
R Harfi İle Başlayan iki Heceli 6 Kelime: resim, renkli, rampa, rakam, ruhsal, rutin
S Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: sevgi, saygı, sınav, sesli, sayı, sınır
Ş Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: şeker, şarkı, şiir, şair, şınav, şenlik
T Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: tuzak, takı, toka, tokat, tarak, terlik
U Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: uzak, uçak, ufuk, uzuv, umut, uzun
Ü Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: ülke, üzüm, üzgün, ürün, ümit, ürkek
V Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: vergi, vakıf, vekil, vurgu, verim, varlık
Y Harfi İle Başlaya İki Heceli 6 Kelime: yüksek, yağmur, yaya, yazlık, yakın, yasak
Z Harfi İle Başlayan İki Heceli 6 Kelime: zemin, zaman, zıvana, zengin, zehir, zalim
Askı, bahçe, balık, çiçek, diyar, fıstık, elma, gözlük, hortum, ışın, imza, jöle, karga, lale, mescit vb.
Hızlı, canlı, deli, ekşi, fönlü, gizli, ıslak, nazlı, otlu, öksüz, parlak, renkli, sesli, şarklı, terli, uslu, ürkek vb.
Aşmak, etmek, caymak, çıkmak, dökmek, ekmek, görmek, itmek, kesmek, sevmek, takmak, üzmek, vermek, yakmak vb.
İçin, ile, beri, öte, gibi, başka, yana, doğru, karşı, yalnız, rağmen, sanki, karşın, göre, ancak vb.
İle, veya, yahut, ama, fakat, yalnız, oysa, çünkü, zira, meğer, madem, demek, yani, hatta vb.