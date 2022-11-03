Türkçede En Sık Kullanılan Üç Heceli Sözcük Örnekleri Nelerdir?

Türkçede en sık kullanılan üç heceli sözcük örnekleri incelendiğinde heceler farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Bazı 3 heceli kelimeler farkı sayıda harften oluşan hecelerin birleşmesiyle meydana gelir. Örneğin; o-ku-yan. 3 heceli kelime 1.sınıf öğrencileri için ilk başlarda biraz zorlayıcı olabilir. Fakat zamanla okumayı geliştirdikçe ve 3 heceli kelime örnekleri ile bol bol çalıştıkça çok daha kolaylaşacaktır. Sizler için özenle hazırlamış olduğumuz metnimizde 3 heceli kelime örnekleri fazlasıyla bulunmaktadır.

TÜRKÇEDE EN SIK KULLANILAN ÜÇ HECELİ SÖZCÜK ÖRNEKLERİ

A Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: Ahtapot, Atatürk, Ankara, anlama, ağaçlar, akşamlar

B Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: benekli, basketbol, beklemek, boyama, bakanlık, beslemek

C Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: camiler, cemiyet, cennetlik, canlılık, canlılar, cümleler

Ç Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: çeşitli, çiçekler, çıngırak, çaydanlık, çatışma, çekirdek

D Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: değişik, düzenli, devamlı, dershane, duraklar, daima

E Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: elmacık, eskici, eklemler, estetik, ekinler, ekmekler

F Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: farkında, fıstıkçı, fanatik, festival, fırında, felaket

G Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: güneşli, gardırop, gökyüzü, gemici, gazete, güzellik

H Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: hastalık, hastane, hapşırmak, hikaye, hayvanlar, hangisi

I Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: Istakoz, ıhlamur, ırkçılık, ılımlı, ıslatan, ılıman

İ Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: ilkokul, ilkbahar, inançlı, imkansız, iletken, insancıl

J Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: Jandarma, jakuzi, jelatin, jiletli, jetoncu, jenerik

K Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: Kırmızı, kurtuluş, küçücük, kelime, kumbara, kurbağa

L Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: laleli, laleler, leylekler, lezzetli, lakırtı, leblebi

M Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: makine, merdane, maydanoz, meridyen, meşale, makarna,

N Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: nafaka, nadiren, numara, namazlık, naftalin, namuslu

O Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: onurlu, ormancı, otuzlu, ortalık, ortaklık, onarım

Ö Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: ölümcül, ölümsüz, öfkeli, özlemek, öğretmen, öğrenci

P Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: pencere, pırasa, peçete, parçacık, perili, paralı

R Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: rafadan, raptiye, rastlantı, renkliler, rakipler, resital

S Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: sandalye, sinema, sonbahar, salıncak, saplantı, Sakarya

Ş Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: şekilde, şeftali, şerbetli, şeklinde, şımarık, şantiye

T Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: Türkiye, topraklar, tırmanma, tapınma, takımlar, testere

U Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: uçurtma, uzaklar, uçaklar, uzantı, ufaklık, uyarı

Ü Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: üzüntü, ürünler, üzümler, üflemek, üşenmek, üşümek

V Harfi İle Başlayan Üç Heceli Kelimeler: varlıklı, verimli, valizler, vapurda, vestiyer, veranda

Y Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: yararlı, yaşantı, yeşillik, yuvalar, yüksekten, yaşamak

Z Harfi İle Başlayan Üç Heceli 6 Kelime: zararlı, zımpara, zenginlik, zemheri, zamanla, zıvana

ÜÇ HECELİ ÜLKE İSİMLERİ

Türkiye, Kanada, Belçika, Japonya, İtalya, Cezayir, Gürcistan, Romanya, Hollanda, Almanya vb.

ÜÇ HECELİ ŞEHİR İSİMLERİ

Adana, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Sakarya, Yalova, Zonguldak vb.

ÜÇ HECELİ HAYVAN İSİMLERİ

Karınca, köstebek, pirana, ıstakoz, jaguar, leopar, saksağan, kurbağa, papağan, palamut vb.

ÜÇ HECELİ SEBZE VE MEYVE İSİMLERİ

Portakal, ananas, kayısı, böğürtlen, şeftali, kızılcık, domates, salatalık, patates vb.