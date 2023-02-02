Türkçede Kaç Kelime Var? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Türkçe Kelime Sayısı Kaçtır?

Türkçede kaç kelime var konusu özellikle kelimelerle arası iyi olanların ilgi alanı içerisindedir. Türkçe kelime sayısı TDK sözlüğüne göre oldukça fazladır. Çok kısa ve uzun sayılabilecek birçok kelime dil içerisinde yerini almış durumdadır. Türkçede toplam kaç kelime var konusuna baktığınızda yöresel kelimeler de dahil olarak fazla olduğu görülebilir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Türkçe kelime sayısı kaçtır yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Türkçede Kaç Kelime Var?

Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Çok eski bir tarihinin olması aynı zamanda birçok medeniyetten insan ile tanışması dilin sürekli olarak gelişmesini sağlamıştır. Zamanla içerisine yabancı kelimeler girmiş. Bu kelimeler de uygun bir söyleyiş ile dil içerisinde kaynaşmıştır. Bu bakımdan da oldukça geniş kapsamlı bir dil olduğu görülebilir. Çok fazla kelime bulunması insanların duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilmelerine de imkan tanımıştır.

Türk dilinin etkin ve kolay bir dil olması insanlara rahat cümle kurma imkanı tanımaktadır. Yabancı kökenli kelimeler de dil kurallarına göre hem yazılış hem de okunuş açısından değiştirilmiş ve kullanıma alınmıştır. Bu dil içerisinde son derece uzun ve kısa birçok kelime bulunmaktadır.

Türkçe Kelime Sayısı Kaçtır?

Dilimizde ne kadar kelime sayısı olduğu hemen herkes tarafından merak edilen bir konudur. TDK üzerinden incelendiğinde güncel sözlükte yaklaşık olarak 616.767 tane kelime olduğu söylenebilir. Özellikle Türk kültür ve edebiyat açısından eski dönemlerde kullanılan kelimeler son derece önemli bir yere sahiptir.

Bu kelimelerin bir kısmı dilimize yabancı dillerden geçmiştir. En fazla yabancı kelimenin geçtiği diller arasında Arapça, Farsça ve Fransızca dilleri ilk sıralarda gelir. Bununla birlikte Türkçe aynı zamanda başka dillere de kelimeler vermiş zengin bir dildir. Birçok farklı kelime olsa da gündelik hayatta bu kelimelerin yalnızca çok az kısmı kullanılmaktadır.

TDK Sözlüğünde En Uzun ve Kısa Kelimeler

Günlük konuşma dili içerisinde çok uzun ve çok kısa olmak üzere farklı özelliklerde kelimeler vardır. Bu kelimeler cümleleri kurarken anlatılmak istenilen en iyi şekilde ifade eden sözcüklerdir. Türkçedeki en uzun kelime 70 harften oluşmaktadır. En uzun Türkçe kelime şudur:

'Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine'

Türkçe sondan eklemeli bir dil grubuna dahildir. Bu nedenle de birçok farklı uzun kelime üretebilmek mümkün olmaktadır. Türkçedeki en kısa kelime ise "an" kelimesidir ve bu kelime iki harften oluşur.