Türkçenin Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Türkçe’nin Mi?

Türkçenin nasıl yazılır sorusu birçok kişinin aklını karıştırıyor. Sebebi ise Türkçe özel bir isim olduğu için sonuna gelen ekin ayrılacağı düşüncesi. Ancak Türk Dil Kurumu'nun bazı kelimelerin yazımı konusunda istisnaları bulunabiliyor. Buna göre TDK açıklaması ile doğru yazılışı Türkçe'nin mi yoksa Türkçenin mi olmalıdır. Türkçenin kelimesinin doğru yazılışını sizin için derledik. Sorularınızın yanıtına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz!

Türkçenin Nasıl Yazılır? TDK Türkçenin Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Türkçenin kelimesini yazılışını karıştırıyor ve doğru yazılışını mı araştırıyorsunuz? Öncelikle Türkçe özel bir isim olduğu için sonuna gelen ekler ayrılır gibi bir düşünceniz olmamalı çünkü Türk Dil Kurumu'nun bazı kelimelerin yazımı ile ilgili istisnaları bulunabiliyor. Bunlardan biri de Türkçenin yazılışı. Bilinen aksine Türkçenin kelimesinin doğru yazılışında sonuna gelen ek ayrılmaz. Yani kelimenin doğru yazılışı Türkçenin şeklinde olmalıdır.

TDK bu konudaki açıklamasını kesme işaretinin kullanımı altında uyarı şeklinde yapmıştır. Bu uyarı şu şekildedir; "UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb."

Türkçenin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Türkçenin çok zengin bir dil olduğunu biliyorum. (Doğru)

Türkçe'nin içinde birçok farklı dilden gelen yabancı kelimeler var. (Yanlış)