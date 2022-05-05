Türkçeye Nasıl Yazılır? TDK Türkçe’ye Doğru Yazılışı Nasıldır?

Özellikle metin hazırlarken hatta sosyal medya postu paylaşırken bile yapılan en büyük hatalardan biri olan türkçeye nasıl yazılır? Türkçeye gelen ekler ayrılır mı? Türkçeye kesme işareti ile ayrılır mı? Gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Türkçeye Nasıl Yazılır?

Türkçe, ülkemizde konuşulan ana dildir. Ural-Altay ailesine mensup olan Türkçe, Asya ve Avrupa'da konuşulan Türk dillerinin genel adıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise Türkiye Türkçesi konuşulur. Bu nedenle ülkemizde kullanılan bu dilin doğru kullanımına ayrıca özen göstermeliyiz. Türkçe'de özel isimlere gelen ek kuralı bulunmaktadır. Ancak, bazı durumlarda bu kural geçerli olmayabiliyor. Peki, Türkçeye kelimesi nasıl yazılır?

Türkçe özel bir isim niteliği taşıdığı için gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda bu tırnak kuralının uygulanması doğru değildir. Örneğin; Yapım eki almış sözcükler çekim eki geldiği zaman tırnak ile ayrılmaz. Bu nedenle, Türkçeye şeklinde yazmak doğru kullanımdır. Yazılan yazının başı ya da sonu fark etmeksizin büyük harfle başlaması gereken Türkçeye kelimesi, mutlaka tırnak ile ayrılmamalıdır.

Türkçeye Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

• Türkçeye hakim olmamasına rağmen derdini rahatlıkla anlatabiliyor.

• Dünya'da Türkçeye benzeyen bir dil yok.

• Herkes Türkçeye saygı duymalı.

• En sevdiğim ders olan Türkçeye yeni bir öğretmen atanmış.

• Yabancı arkadaşım Türkçeye bayıldığını söyledi.