Türkgözü Sınır Kapısı Nerede? Türkgözü Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Ülkemizin belirli noktalarda başka ülkelere gidiş ve çıkışları sağlayan sınır kapıları bulunmaktadır. Bu sınır kapıları sayesinde insanlar yurtdışına çıkabilmektedir. Ülkemiz toplam yirmi dokuz gümrük kapısına sahiptir. Türkgözü sınır kapısı da bu kapılardan biridir. Bu yazımızda sizler için Türkgözü sınır kapısı nerede, Türkgözü sınır kapısı hangi ülkeye açılır, hangi ile bağlı gibi soruların cevaplarını derledik.

Türkgözü Sınır Kapısı Nerede?

Sınır kapıları ülkeler arası giriş ve çıkışlar için önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz toplam sekiz bölge ile komşudur. Bu bölgelere giriş ve çıkışı kolaylaştıran çok sayıda sınır kapısı da mevcuttur. Bu sınır kapılarından biri de Türkgözü gümrük kapısıdır. Son dönemlerde birçok kişi Türkgözü gümrük kapısı nerede diye internet üzerinden sorgulama yapmaktadır. Türkgözü, bir köy olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi ile bağlı sorusunun yanıtını merak edenler olabilir. Bu köy, Ardahan şehrine bağlıdır. Dolayısıyla bu sınır kapısı da bu köy içerisinde yer almaktadır.

Türkgözü Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır?

Ülkemizde toplam yirmi dokuz sınır kapısı hizmet vermektedir. Türkgözü sınır kapısı da bu önemli noktalar arasında yer almaktadır. Türkgözü, Ardahan ilimizin Posof ilçesinde bulunan bir köydür. Günümüzde bu sınır kapısının hangi ülkeye açıldığı çok merak edilmektedir. 1995 senesinin Temmuz ayında hizmet vermeye başlamış olan bu sınır kapısı, Gürcistan'a açılan bir gümrük kapısı olarak bilinmektedir. Türkiye'nin önemli sınır kapıları arasında yer almaktadır.