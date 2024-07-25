Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik yürütmekte olduğu, kamu kaynaklı yükseköğrenim bursu olan Türkiye Bursları dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlıyor. Türkiye Bursları'nın öncelikli amacı, dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını sağlamak. Bununla birlikte, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirmesi ve akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.Türkiye'nin sağladığı yükseköğrenim burs programları 2012 yılında "Türkiye Bursları" adıyla markalaşmıştı ve çalışmaları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonunda yürütülmeye başlandı. Türkiye Bursları, ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağları genişletme ve geliştirme vizyonuyla uluslararası öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde eğitim ve burs imkânı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye Bursları, 2012 yılında 42 bin civarında başvuru alırken, 2022 yılında 171 farklı ülkeden 165 bin 500 başvuruya ulaştı. Türkiye Bursları kapsamında her yıl yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenciye burs veriliyor. Türkiye Bursları Programından yararlanıp halihazırda eğitimine devam eden 15 bin bursiyer var. Türkiye'deki uluslararası öğrenci profili ve Türkiye Bursları'yla ilgili merak edilenleri YTB yetkilileri şöyle cevapladı:Ülkemizde, yükseköğretim programlarına ilişkin kontenjan ve koşullar YÖK tarafından belirlenir. Yurt dışından öğrenci kabulü ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla düzenlenmiş olup Üniversiteler tarafından YÖK onayı ile yapılmaktadır. Türkiye Bursları kapsamında tahsis edilecek burs kontenjan adedi, YÖK Başkanlığı ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri dikkate alınarak yıllık olarak belirlenir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları'na tahsis edilen kontenjanların bölüm, program, alan ve düzeylerine göre ülke ve bölgelere dağılımını dış temsilcilikler, kamu kurumları ve bunların yurtdışı teşkilatlarının görüşleri ile üniversiteler, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarını değerlendirerek belirler. Dolayısıyla, Türkiye Burslusu öğrencilere üniversiteler nezdinde tahsis edilen kontenjanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ayrılan kontenjanlar ile doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantısı bulunmamakta olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ayrılan kontenjanlardan bir azalmaya sebebiyet verme durumu da ayrıca söz konusu değildir.Yükseköğretimde uluslararasılaşma küreselleşmeyle bağlantılı olarak gelişen bir süreçtir. Küreselleşmeyle yerel ekonomiler, akademik sistemler ve eğitim kurumları diğer ülke sistemleriyle tanışmış, bilgi ve tecrübe aktarımı yaygınlaşmış ve bu durumun sonucu olarak, uluslararası öğrenci hareketliliği ortaya çıkmıştır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin bilgi birikiminden yararlanmasının en etkili yollarından birinin yükseköğretimde uluslararasılaşmadır. Bu vesileyle öğrenci gönderen ülke akademik bilgi ve tecrübe birikimini artırırken ev sahibi ülke de ekonomik katkıların yanı sıra dış politika, kamu diplomasisi, kalkınma, kültürlerarası etkileşim ve bilimsel konularda katkılar elde etmektedir. Aynı zamanda bu durum, ülke üniversitelerinin uluslararası tanınırlığını ve saygınlığını büyük oranda artırmaktadır.Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada,Fransa, Avusturalya ve Almanya'dansonra en çok uluslararası öğrenci ağırlayan7'nci ülke konumundadır.Uluslararası öğrencilere ev sahipliğiyapmak, ülkeler arası eğitim, kültürve kamu diplomasisi çalışmalarınıgeliştirir. Örneğin ABD'nin 41 devletbaşkanı, 62 Nobel Ödülü, 95 PulitzerÖdülü sahibi Fulbright Mezunu vardır.Uluslararası öğrencihareketliliği ilebirlikte, ev sahibi ülkede yürütülenakademik ve mesleki işbirliği çalışmalarıda küreselleşir. Ekonomik anlamda370 Milyar Dolarlıkyeni bir ihracatkalemini ortaya çıkartır. Ekonomik, siyasi,askeri, sosyal ve kültürel alanlardaülkeler arası ilişkilerin tetikleyicive geliştirici unsurunu oluşturur.Uluslararası öğrenci hareketliliğininev sahibi ülkelere bilimsel, teknolojikve ekonomik alanda pek çok katkısağladığı bir gerçektir. Ancak bunlardanbelki de en bariz olanı ülke ekonomisineolan katkılardır. 2023 yılındaTürkiye, doğrudan eğitim hizmetleridolayısıyla yaklaşık 1.5 milyar Dolarkatkı almıştır. Bu rakam, ortalamayaşam maliyetleri hesaba katıldığında3 milyar Dolar'a çıkmaktadır. Hâlihazırdaöğrenci başına yıllık 9 bin Dolarkatkı sağlandığı bilinmektedir. Katkısağlanan sektörler ise gıda, barınma,eğitim (harçlar), ulaşım, sigorta, telekomünikasyon,perakende, sağlıkolarak sayılabilir.Türkiye Burslarına başvuran adaylar,ön inceleme, mülakat ve sınavve nihai değerlendirmeden oluşançok katmanlı bir kabul sürecine tabitutularak titizlikle seçilmektedir. Akademikolarak niteliği yüksek ve sosyalhayata kolay uyum sağlayabileceköğrenciler, ülkeleri ve Türkiye açısındanstratejik bölüm ve üniversitelereyerleştirilerek Türkiye'nin gelecekvizyonuna önemli bir yatırım yapılmaktadır.Başvuru için temel kriterler akademikbaşarı ve yaştır. Lisans adaylarıiçin asgari akademik başarı oranı yüzde70, yükseklisans ve doktora adaylarıiçin yüzde 75, sağlık bilimleri (tıp,diş hekimliği ve eczacılık) öğrencileriiçin ise yüzde 90'dır. Yaş kriterleri iselisans için 21, yükseklisans için 30,doktora için 35, araştırma bursu içinise 50 yaşın altında olmaktır.Türkiye Bursları, uluslararası öğrencilereyönelik olarak YTB koordinasyonundayürütülen kamu kaynaklıbir burs programıdır. "Türkiye Mezunları"ise Türkiye Bursları Programıkapsamında veya kendi imkânlarıylaTürkiye'deki herhangi bir üniversitedenmezun olan uluslararası öğrencileriçin kullanılan bir ifadedir.YTB, Türkiye Burslusu olsunveya olmasın tüm Türkiye mezunlarıylayakın bir bağ kurmaktave 30 ülkede mezunlarımıztarafından açılan Türkiye MezunlarıDernekleri sayesindemezunlarımızın Türkiye ileilişkilerinin sıkı bir şekildedevam etmesi sağlanmaktadır.Dünya çapında 150 binden fazlaTürkiye mezunu bulunmaktadır.Türkçe konuşan, Türkiye sevgisinikalbinde taşıyan ve ülkelerindesiyasi, ekonomik ve kültürel anlamdaönemli noktalara gelmiş mezunlarımız,"Gönül Elçilerimiz" olarakTürkiye'nin dış siyasetinde önemli birrol oynamaktadır.Önemli düzeyde başarılara imzaatmış mezunlarımıza ilişkin detaylıbilgilere https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/mezunlar adresinden erişebilirsiniz.Diğer yükseköğrenim burs programlarının aksine üniversite ve bölüm yerleştirmesi yapar.Üniversite öğrenim harçlarını karşılar.1 senelik Türkçe dil eğitimi ile eğitim alacağınız ülkenin dilini öğrenmenizi sağlar. Böylece akademik araştırmalarınızda kaynaklar çeşitlenir ve günlük hayat daha eğlenceli hale gelir.Yepyeni bir ülkeye gelen öğrencileri için barınma imkanını sağlar.Türkiye'ye gelişinizde ve eğitim süreniz sonunda ülkenize dönerken de yanınızda olup uçak biletinizi 1 defaya mahsus olmak üzere karşılar.Sağlık sigortası ile gerekli durumlarda yaygın sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar.Sağladığı tüm olanakların yanında lisans düzeyinde 3 bin 500 TL, yükseklisans düzeyinde 5 bin TL, doktora düzeyinde ise 6 bin 500 TL aylık burs verir.