Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası öğrencilere yönelik yürütmekte olduğu, kamu kaynaklı yükseköğrenim bursu olan Türkiye Bursları dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlıyor. Türkiye Bursları'nın öncelikli amacı, dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını sağlamak. Bununla birlikte, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirmesi ve akademiden sanata, ekonomiden edebiyata, teknolojiden mimariye kadar pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.
15 BİN BURSİYER YARARLANIYOR
Türkiye'nin sağladığı yükseköğrenim burs programları 2012 yılında "Türkiye Bursları" adıyla markalaşmıştı ve çalışmaları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonunda yürütülmeye başlandı. Türkiye Bursları, ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağları genişletme ve geliştirme vizyonuyla uluslararası öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde eğitim ve burs imkânı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye Bursları, 2012 yılında 42 bin civarında başvuru alırken, 2022 yılında 171 farklı ülkeden 165 bin 500 başvuruya ulaştı. Türkiye Bursları kapsamında her yıl yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenciye burs veriliyor. Türkiye Bursları Programından yararlanıp halihazırda eğitimine devam eden 15 bin bursiyer var. Türkiye'deki uluslararası öğrenci profili ve Türkiye Bursları'yla ilgili merak edilenleri YTB yetkilileri şöyle cevapladı:
1-Türkiye'de yükseköğretim kontenjan ve koşulları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?
Ülkemizde, yükseköğretim programlarına ilişkin kontenjan ve koşullar YÖK tarafından belirlenir. Yurt dışından öğrenci kabulü ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla düzenlenmiş olup Üniversiteler tarafından YÖK onayı ile yapılmaktadır. Türkiye Bursları kapsamında tahsis edilecek burs kontenjan adedi, YÖK Başkanlığı ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri dikkate alınarak yıllık olarak belirlenir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları'na tahsis edilen kontenjanların bölüm, program, alan ve düzeylerine göre ülke ve bölgelere dağılımını dış temsilcilikler, kamu kurumları ve bunların yurtdışı teşkilatlarının görüşleri ile üniversiteler, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarını değerlendirerek belirler. Dolayısıyla, Türkiye Burslusu öğrencilere üniversiteler nezdinde tahsis edilen kontenjanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ayrılan kontenjanlar ile doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantısı bulunmamakta olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ayrılan kontenjanlardan bir azalmaya sebebiyet verme durumu da ayrıca söz konusu değildir.
2-Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Nedir? Ne Gibi Faydalar Sağlar?
Yükseköğretimde uluslararasılaşma küreselleşmeyle bağlantılı olarak gelişen bir süreçtir. Küreselleşmeyle yerel ekonomiler, akademik sistemler ve eğitim kurumları diğer ülke sistemleriyle tanışmış, bilgi ve tecrübe aktarımı yaygınlaşmış ve bu durumun sonucu olarak, uluslararası öğrenci hareketliliği ortaya çıkmıştır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin bilgi birikiminden yararlanmasının en etkili yollarından birinin yükseköğretimde uluslararasılaşmadır. Bu vesileyle öğrenci gönderen ülke akademik bilgi ve tecrübe birikimini artırırken ev sahibi ülke de ekonomik katkıların yanı sıra dış politika, kamu diplomasisi, kalkınma, kültürlerarası etkileşim ve bilimsel konularda katkılar elde etmektedir. Aynı zamanda bu durum, ülke üniversitelerinin uluslararası tanınırlığını ve saygınlığını büyük oranda artırmaktadır.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISINDA İLK 10'DAYIZ
3-Türkiye, Uluslararası Öğrenci Barındırmada Dünyada Kaçıncı Sıradadır? Bu Ülkeler Neden Uluslararası Öğrencilere Kapılarını Açar?
Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada,
Fransa, Avusturalya ve Almanya'dan
sonra en çok uluslararası öğrenci ağırlayan
7'nci ülke konumundadır.
Uluslararası öğrencilere ev sahipliği
yapmak, ülkeler arası eğitim, kültür
ve kamu diplomasisi çalışmalarını
geliştirir. Örneğin ABD'nin 41 devlet
başkanı, 62 Nobel Ödülü, 95 Pulitzer
Ödülü sahibi Fulbright Mezunu vardır.
Uluslararası öğrenci
hareketliliği ile
birlikte, ev sahibi ülkede yürütülen
akademik ve mesleki işbirliği çalışmaları
da küreselleşir. Ekonomik anlamda
370 Milyar Dolarlıkyeni bir ihracat
kalemini ortaya çıkartır. Ekonomik, siyasi,
askeri, sosyal ve kültürel alanlarda
ülkeler arası ilişkilerin tetikleyici
ve geliştirici unsurunu oluşturur.
4-Uluslararası Öğrencilerin Ülke Ekonomisine Katkıları Nelerdir?
Uluslararası öğrenci hareketliliğinin
ev sahibi ülkelere bilimsel, teknolojik
ve ekonomik alanda pek çok katkı
sağladığı bir gerçektir. Ancak bunlardan
belki de en bariz olanı ülke ekonomisine
olan katkılardır. 2023 yılında
Türkiye, doğrudan eğitim hizmetleri
dolayısıyla yaklaşık 1.5 milyar Dolar
katkı almıştır. Bu rakam, ortalama
yaşam maliyetleri hesaba katıldığında3 milyar Dolar'a çıkmaktadır. Hâlihazırda
öğrenci başına yıllık 9 bin Dolar
katkı sağlandığı bilinmektedir. Katkı
sağlanan sektörler ise gıda, barınma,
eğitim (harçlar), ulaşım, sigorta, telekomünikasyon,
perakende, sağlık
olarak sayılabilir.
5-Türkiye Bursları Programına Başvurmak İçin Gerekli Kriterler Nelerdir? Kabul Süreci Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?
Türkiye Burslarına başvuran adaylar,
ön inceleme, mülakat ve sınav
ve nihai değerlendirmeden oluşan
çok katmanlı bir kabul sürecine tabi
tutularak titizlikle seçilmektedir. Akademik
olarak niteliği yüksek ve sosyal
hayata kolay uyum sağlayabilecek
öğrenciler, ülkeleri ve Türkiye açısından
stratejik bölüm ve üniversitelere
yerleştirilerek Türkiye'nin gelecek
vizyonuna önemli bir yatırım yapılmaktadır.
Başvuru için temel kriterler akademik
başarı ve yaştır. Lisans adayları
için asgari akademik başarı oranı yüzde
70, yükseklisans ve doktora adayları
için yüzde 75, sağlık bilimleri (tıp,
diş hekimliği ve eczacılık) öğrencileri
için ise yüzde 90'dır. Yaş kriterleri ise
lisans için 21, yükseklisans için 30,
doktora için 35, araştırma bursu için
ise 50 yaşın altında olmaktır.
6-Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları Arasındaki Bağlantı Nedir?
Türkiye Bursları, uluslararası öğrencilere
yönelik olarak YTB koordinasyonunda
yürütülen kamu kaynaklı
bir burs programıdır. "Türkiye Mezunları"
ise Türkiye Bursları Programı
kapsamında veya kendi imkânlarıyla
Türkiye'deki herhangi bir üniversiteden
mezun olan uluslararası öğrenciler
için kullanılan bir ifadedir.
YTB, Türkiye Burslusu olsun
veya olmasın tüm Türkiye mezunlarıyla
yakın bir bağ kurmakta
ve 30 ülkede mezunlarımız
tarafından açılan Türkiye Mezunları
Dernekleri sayesinde
mezunlarımızın Türkiye ile
ilişkilerinin sıkı bir şekilde
devam etmesi sağlanmaktadır.
Dünya çapında 150 binden fazla
Türkiye mezunu bulunmaktadır.
Türkçe konuşan, Türkiye sevgisini
kalbinde taşıyan ve ülkelerinde
siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda
önemli noktalara gelmiş mezunlarımız,
"Gönül Elçilerimiz" olarak
Türkiye'nin dış siyasetinde önemli bir
rol oynamaktadır.
Önemli düzeyde başarılara imza
atmış mezunlarımıza ilişkin detaylı
bilgilere https://www.turkiyemezunlari.
gov.tr/mezunlar adresinden erişebilirsiniz.
TÜRKİYE BURSLARI'NIN FARKI NEDİR?
Diğer yükseköğrenim burs programlarının aksine üniversite ve bölüm yerleştirmesi yapar.
Üniversite öğrenim harçlarını karşılar.
1 senelik Türkçe dil eğitimi ile eğitim alacağınız ülkenin dilini öğrenmenizi sağlar. Böylece akademik araştırmalarınızda kaynaklar çeşitlenir ve günlük hayat daha eğlenceli hale gelir.
Yepyeni bir ülkeye gelen öğrencileri için barınma imkanını sağlar.
Türkiye'ye gelişinizde ve eğitim süreniz sonunda ülkenize dönerken de yanınızda olup uçak biletinizi 1 defaya mahsus olmak üzere karşılar.
Sağlık sigortası ile gerekli durumlarda yaygın sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar.
Sağladığı tüm olanakların yanında lisans düzeyinde 3 bin 500 TL, yükseklisans düzeyinde 5 bin TL, doktora düzeyinde ise 6 bin 500 TL aylık burs verir.