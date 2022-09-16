Türkiye Dağlar Haritası - Türkiye’nin Dağları Kaça Ayrılır, İsimleri, Özellikleri Ve Yerleri

Türkiye dağlar haritası tüm dağların yerini detaylı olarak gösterir. Bu harita üzerindeki Türkiye'deki sıra dağlar çok kolay bir şekilde fark edilebilir. Bunun yanında Türkiye'deki kıvrımlı dağlar konusunda da çok detaylı olarak bilgi edinilebilir. Türkiye'de ki tektonik dağlar konusunda araştırma yapan kişiler yine bu harita üzerinden dağları işaretleyebilir. Merak edenler için Türkiye'deki dağlar kaça ayrılır, isimleri, özellikleri ve yerleri hakkında tüm detayları sizler için paylaştık.

Türkiye'deki Dağların Oluşumu

Dağlar bulundukları yere göre yükseltisi fazla olan alanlardır. Türkiye'deki dağlar doğu ve batı doğrultusunda uzanırlar. Bu dağların yükseltileri kuzey ve güney yönündekilerde birbirlerine yakınken Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğru yükseltileri daha da artar. Türkiye'deki dağların oluşumu oldukça farklılık gösterir.

Kırıklı ve kıvrımlı yapılara sahip olan dağlar bölgelerin birçok özelliği üzerinde de etkilidir. Türkiye'deki dağlar genel olarak oluşumlarına göre 2'ye ayrılır. Bunlar orojenez ve volkanizmadır. Orojenez kelime anlamı olarak dağ oluşumu demektir. Sert kütleler kırıklı dağları meydana getirir. Yumuşak kütleler de kıvrım dağları meydana getirir. Türkiye'deki kırıklı dağlar sınırlı sayıdadır. Bunlar Ege Bölgesi'nde yer alan Menteşe, Kaz, Bozdağlar, Madra, Aydın ve Yunt dağlarıdır. Akdeniz Bölgesi'nde de Nur Dağları yer alır.

Türkiye'nin Kıvrım Dağları

Kıvrım dağlar ise kıtaların esnek yapıda olan kısımlarının kırılmadan kıvrım şeklinde yükselmesi ile oluşurlar. Bunların sayısı Türkiye genlinde çok fazladır. Türkiye'nin kıvrım dağları arasında şunlar yer alır:

Karadeniz Bölgesi Kıvrımlı Dağlar Canik Dağları

Köroğlu Dağları

Ilgaz Dağları

Küre Dağları

Kaçkar Dağları

Mescit Dağları

Rize Dağları Marmara Bölgesi Kıvrımlı Dağlar Koru Dağları

Samanlı Dağları

Yıldız Dağları İç Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağlar Tecer Dağları

Sündiken Dağları

Hınzır Dağları

Akdağ

Sivrihisar Dağları Doğu Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağlar Maden Dağları

Palandöken Dağları

Karasu-Aras Dağları

Cilo Dağları

Mengene Dağları

Allahuekber Dağları

Hakkari Dağları

Malatya Dağları

Mercan Dağları Akdeniz Bölgesi Kıvrımlı Dağlar Aladağlar

Sultan Dağları

Bolkar Dağları

Geyik Dağları

Barla Dağları Ege Bölgesi Kıvrımlı Dağlar Emir Dağları

Simav Dağları

Eğrigöz Dağları

Murat Dağları Güney Doğu Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağlar Mardin Dağlarıdır.

Bu dağların her biri kıvrımlı yapıya sahiptir. Türkiye'de volkanizma ile oluşan birçok dağ isminden de bahsetmek mümkün olabilir. Tektonik dağlar ise genel olarak Batı Anadolu tarafında yoğunlaşmıştır. Bunlar Ege kıyılarında hors ve graben sistemlerini oluştururlar. Tektonik kökenli dağlar arasında kaz, Madra, Yunt, Spil, Aydın, Bozdağlar, Palandöken, Menteşe Dağları, Nur Dağları, Kars ve Aras dağları sayılabilir.

Türkiye'deki Dağlar Kaça Ayrılır, İsimleri, Özellikleri ve Yerleri

Türkiye'deki dağların özelliklerine bakıldığında kıta sahanlığının çok dar olduğu söylenebilir. Bunun yanında boyuna bir kıyı tipi oluşumuna neden olmuşlardır. Delta oluşumları bu dağ yapıları nedeniyle oldukça zordur. Kıyı kesimlerinin girintisi ve çıkıntısı dağlardan kaynaklı olarak daha azdır. Falez oluşumu yaygındır.

Kıyı ve iç kesimler arasında farklı iklimler bulunur. Aynı zamanda buralarda ulaşım da oldukça zordur ve geçitlerden sağlanır. Doğu Batı yönlü uzanan dağların Doğu'ya doğru yükseltisi de bir hayli artış gösterir. Ege bölgesinde enine, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'nde de boyuna şekilde uzanırlar.