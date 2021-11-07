Türkiye Fiziki Haritası – Türkiye Coğrafi Yapılarını Gösteren Yüksek Çözünürlüklü Fiziki Haritası

Haritalar, yeryüzü şekillerinin, toprak parçalarının belirli bir düzleme göre küçültülerek kuş bakışı şekilde bir düzleme aktarılarak gösterilmesidir. İçinde yaşadığımız dünyada bulunan yeryüzü yapıları ve devlet sınırlarıyla ilgili bilgiler verirler. Buna göre, bu amaçlar doğrultusunda çeşitlere ayrılan haritalardan biri de fiziki haritalardır. Fiziki haritalar coğrafi özellikleri göstermektedir. Bu yazımızda Türkiye fiziki haritası ve ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Türkiye Fiziki Haritası

Fiziki haritalar, düzlem üzerinde dağ, ova, akarsu, tepe, göl gibi yeryüzü oluşumlarını gösteren harita çeşididir. Ülkelerin sahip olduğu yeryüzü oluşumlarının ayrıntıları hakkı bilgi almamızı sağlarlar. Bu harita çeşidinde aynı zamanda ülkenin kıyısı bulunduğu denizlerle, ülkenin sınır komşuları da görülebilmektedir.

Bilindiği gibi tüm yeryüzü oluşumlarının yükseklikleri ve derinlikleri bölgeden bölgeye ya da oluşumun yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle fiziki haritalar dağları, tepeleri, gölleri, vadileri, ovaları, denizleri ve il merkezlerini yükselti ve derinliğe bağlı olarak çeşitlilik gösteren renk farklarıyla belirtmektedir. Yani fiziki haritaların oluşum amacı tüm doğal yeryüzü yapılarını gösterirken bu yapıların derinliği ve yükseklikleri konusunda bilgi vermektir. Türkiye fiziki haritasında ülkemizde yer alan yeryüzü yapılarının derinlik ve yükseklik bilgileri tüm detaylarıyla görülmektedir. Coğrafi şekilleri göstermesi bakımından Türkiye fiziki haritasına Türkiye coğrafi haritası da denilebilmektedir. Yeryüzü şekillerinin çeşitliği ve niceliği bakımından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye fiziki haritasında ülkemizde yer alan tüm coğrafi oluşumlar detaylarıyla gösterilmektedir. Türkiye'de yer alan volkanik ve orojenik dağ görünümleri de haritada görülmektedir. Fiziki haritalarda bu coğrafi yapıların derinlik ve yükseklik bilgilerinin renkleri ise şu şekilde oluşturulmuştur:

Fiziki haritalarda akarsular ve göller ise mavi renk ile belirtilmektedir. Derinlik seviyesine göre, derinlik azaldıkça açık mavi, arttıkça koyu mavi ile belirtilir. Yani mavinin tonu derinlik sev iyesine göre açılır ya da koyulaşır. Deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça renkler şu şekilde bir çeşitlilik gösterir:

0-200 metre arası açık yeşil,

200-500 metre arası yeşil,

500-100 metre arası sarı,

1000-1500 metre arası turuncu,

1500-2000 metre arası kahverengi,

22000-2500 metre arası koyu kahverengi,

2500 metre üzeri ise beyaz renk ile belirtilmektedir. 2500 metre üzeri dağların üzerindeki kalıcı karı gösterdiği için beyaz renktir.

Bu renklendirme sistemi, deniz seviyeleri, dağlar, tepeler vb. gibi tüm coğrafi oluşumların harita üzerinde görülüp anlaşılması adına oldukça önemlidir. Türkiye fiziki haritasında da tüm fiziki haritalarda olduğu gibi sınırlar kırmızı renk ile belirtilmektedir. Yukarıdaki tüm bilgileri Türkiye fiziki haritası üzerinde inceleyebilir ve ülkemizin coğrafi yapılarının nerelerde konumlandığı, bu yapıların derinlik ve yükseklikleri halinde detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda bu yükseklik ve derinliklerin seviye ve renkleri fiziki haritaların belirli bir köşesinde de yazmaktadır. Bu da haritadaki yeryüzü oluşumları hakkında daha iyi şekilde bilgi sahibi olabilmek açısından oldukça fayda sağlar.