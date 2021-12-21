Türkiye Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Yarım Küresinde? Ülkemiz Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Osmanlı Devleti'nin yıkılması ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın en önemli stratejik konumuna sahip ülkeleri arasında yer alır. Bunun nedeni hem Avrupa hem de Ortadoğu'ya sınırının olmasıdır. Bu kapsamda kişiler de Türkiye hakkında sıkça araştırma yapabilmektedir. Ülkemiz hangi kıtalar üzerinde yer alır sorusu da merak edilen konuların başında gelir. Detaylar yazımızda…

Türkiye hangi kıtada?

Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin de görüldüğü Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik açıdan çok önemli bir yere sahiptir. Asya ve Avrupa yakasını birleştiren, köprü bir devlettir. Dünya üzerinde iki farklı kıtada toprağı olan birkaç ülkeden biri olma özelliğine de sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprağı bulunmaktadır.

Toprak parçasının büyük çoğunluğu Asya kıtasında bulunmaktadır. Asya ile Avrupa kıtasını birleştiren iki köprüsü bulunur. Bunlar Çanakkale ve İstanbul boğazlarıdır. Türkiye'nin matematiksel konumu ise kuzeyde paralel olarak 36-42, doğu meridyeninde 26-45 olarak bilinmektedir. Türkiye'nin Avrupa kıtasında yer alan bölümü ise Trakya bölgesidir. Avrupa kıtasında olan toprak parçasının oranı ise yüzde 3'tür. Geri kalan yüzde 97 toprak parçası ise Asya kıtasında yer alır.

Türkiye hangi yarım kürede yer alır?

Türkiye'nin etrafı Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi olmak üzere üç tarafı denizler ile çevrilidir. Türkiye'nin bulunduğu yarım küre ise Kuzey Yarım Küre'dir. Matematik konum itibarıyla orta kuşakta yer alır ve dört mevsim de görülür. Türkiye'nin komşuları da stratejik olarak büyük önem taşır. Güneyinde Irak, Suriye ve İran bulunur. Bu ülkelerde yaşanan iç sorunlar Türkiye'yi de doğrudan etkiler. Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye topraklarına yoğun bir göç akını başlamıştır.

Türkiye'nin kuzeybatısında Yunanistan ve Bulgaristan yer alır. Bu iki ülke de Avrupa Birliği üyesidir. Yunanistan ile hem kara hem de deniz sınırı bulunmaktadır. Deniz sınırı yüzünden geçmiş dönemlerde askeri krizler de meydana gelmiştir. Türkiye'nin güneydoğusunda da Gürcistan ve Azerbaycan yer alır. Bu iki ülke ile birlikte vize muafiyeti yoktur.

Türkiye Dünya'nın hangi bölgesinde?

Türkiye'nin yüzölçümü 783 bin 562 km'dir. Son açıklanan rakamlara göre 84 milyonluk nüfusa sahiptir. Kuzey yarım kürede yer alan Türkiye, dört mevsimin de görüldüğü ender ülkelerden biridir. Bu yüzden toprak ve ürün çeşitliliği fazladır. Türkiye kendi içinde 7 farklı coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bunlar İç Anadolu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz'dir.

Türkiye'de sanayiden tarıma kadar pek ok farklı iş kolunda çalışmalar yapılmaktadır. Turizm açısından da zengin bir ülkedir. Özellikle Avrupa ülkelerine vize muafiyeti uygulamamasından dolayı yılın her döneminde yabancı turistleri çekmektedir. Yaz aylarında kıyı bölgelerde Rus turistlerin yoğunluğu görülmektedir. Hem kış hem yaz turizmi gelişen Türkiye'de mimari yapılar da dikkat çekmektedir.