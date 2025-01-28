Türkiye Havalimanları Haritası - Ülkemizde Havaalanı Olan İller Hangileri, Kaç Tane Var?

Türkiye'deki havalimanlarının sayısı, nüfus oranları göz önüne alındığında yeterli olarak değerlendirilmektedir. Ülke genelinde tam 59 havalimanı bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde yoğun bir hava trafiği gözlemlenmektedir. Bu havalimanları, yüksek yolcu kapasiteleriyle dikkat çekmektedir. Türkiye Havalimanları haritası, ülkemizde havaalanı olan iller hangileri ve kaç tane var gibi sorular ise sıkça sorulmaktadır.
Türkiye'deki havalimanlarının yolcu kapasiteleri ve büyüklükleri oldukça çeşitlidir. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Adnan Menderes Havalimanı, yüksek yolcu kapasiteleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu havalimanları, Türkiye'nin en yoğun ve en büyük havalimanları arasında yer almaktadırlar. 81 vilayeti olan Türkiye'de havaalanı bulunan şehirlerin sayısı ise genel olarak oldukça fazladır. Bunlar şu şekilde listelenir:
Adana
Adıyaman
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Balıkesir
Batman
Bingöl
Bursa
Çanakkale
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Ordu
Rize
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Zonguldak
Bu liste, Türkiye'de havalimanı bulunan şehirleri içermektedir.
Türkiye'deki havalimanlarının isimlerini merak edenler için liste şöyle:
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Adıyaman Havalimanı
Amasya Merzifon Havalimanı
Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı
Antalya Havalimanı
Ağrı Havalimanı
Balıkesir Havalimanı
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı
Batman Havalimanı
Bingöl Havalimanı
Bursa Yenişehir Havalimanı
Çanakkale Havalimanı
Dalaman Havalimanı
Denizli Çardak Havalimanı
Diyarbakır Havalimanı
Elazığ Havalimanı
Erzincan Havalimanı
Erzurum Havalimanı
Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı
Gazipaşa Havalimanı
Gökçeada Havalimanı
Hakkari Yüksekova Havalimanı
Hatay Havalimanı
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı
Iğdır Havalimanı
İstanbul Havalimanı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Kahramanmaraş Havalimanı
Kars Havalimanı
Kastamonu Havalimanı
Kayseri Erkilet Havalimanı
Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı
Konya Havalimanı
Malatya Erhaç Havalimanı
Mardin Havalimanı
Milas Bodrum Havalimanı
Muş Havalimanı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı
Ordu – Giresun Havalimanı
Oğuzeli Havalimanı
Rize – Artvin Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Samsun Çarşamba Havalimanı
Siirt Havalimanı
Sinop Havalimanı
Sivas Havalimanı
Şanlıurfa GAP Havalimanı
Şırnak Havalimanı
Tekirdağ Çorlu Havalimanı
Tokat Havalimanı
Trabzon Havalimanı
Uşak Havalimanı
Van Ferit Melen Havalimanı
Zafer Havalimanı
Zonguldak Havalimanı
Yukarıdaki listede, Türkiye'deki havalimanlarının isimleri verilmiştir.
Türkiye'de havalimanı bulunmayan iller arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Bunlar:
Afyonkarahisar
Aksaray
Ardahan
Artvin
Bartın
Bayburt
Bilecik
Bitlis
Bolu
Burdur
Çankırı
Çorum
Düzce
Edirne
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Karaman
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Manisa
Mersin
Osmaniye
Sakarya
Tunceli
Yalova
Yozgat
Bu iller, en yakın havalimanlarına kara yolu ile ulaşım sağlamaktadır.