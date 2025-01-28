Türkiye Havalimanları Haritası - Ülkemizde Havaalanı Olan İller Hangileri, Kaç Tane Var?

Türkiye'deki havalimanlarının sayısı, nüfus oranları göz önüne alındığında yeterli olarak değerlendirilmektedir. Ülke genelinde tam 59 havalimanı bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde yoğun bir hava trafiği gözlemlenmektedir. Bu havalimanları, yüksek yolcu kapasiteleriyle dikkat çekmektedir. Türkiye Havalimanları haritası, ülkemizde havaalanı olan iller hangileri ve kaç tane var gibi sorular ise sıkça sorulmaktadır.

Ülkemizde Havaalanı Olan İller Hangileri?

Türkiye'deki havalimanlarının yolcu kapasiteleri ve büyüklükleri oldukça çeşitlidir. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Adnan Menderes Havalimanı, yüksek yolcu kapasiteleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu havalimanları, Türkiye'nin en yoğun ve en büyük havalimanları arasında yer almaktadırlar. 81 vilayeti olan Türkiye'de havaalanı bulunan şehirlerin sayısı ise genel olarak oldukça fazladır. Bunlar şu şekilde listelenir:

Adana

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Balıkesir

Batman

Bingöl

Bursa

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hakkari

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Ordu

Rize

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Zonguldak

Bu liste, Türkiye'de havalimanı bulunan şehirleri içermektedir.

Türkiye'deki Havalimanları İsimleri

Türkiye'deki havalimanlarının isimlerini merak edenler için liste şöyle:

Adana Şakirpaşa Havalimanı

Adıyaman Havalimanı

Amasya Merzifon Havalimanı

Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı

Antalya Havalimanı

Ağrı Havalimanı

Balıkesir Havalimanı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

Batman Havalimanı

Bingöl Havalimanı

Bursa Yenişehir Havalimanı

Çanakkale Havalimanı

Dalaman Havalimanı

Denizli Çardak Havalimanı

Diyarbakır Havalimanı

Elazığ Havalimanı

Erzincan Havalimanı

Erzurum Havalimanı

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı

Gazipaşa Havalimanı

Gökçeada Havalimanı

Hakkari Yüksekova Havalimanı

Hatay Havalimanı

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı

Iğdır Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Kahramanmaraş Havalimanı

Kars Havalimanı

Kastamonu Havalimanı

Kayseri Erkilet Havalimanı

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı

Konya Havalimanı

Malatya Erhaç Havalimanı

Mardin Havalimanı

Milas Bodrum Havalimanı

Muş Havalimanı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı

Ordu – Giresun Havalimanı

Oğuzeli Havalimanı

Rize – Artvin Havalimanı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı

Siirt Havalimanı

Sinop Havalimanı

Sivas Havalimanı

Şanlıurfa GAP Havalimanı

Şırnak Havalimanı

Tekirdağ Çorlu Havalimanı

Tokat Havalimanı

Trabzon Havalimanı

Uşak Havalimanı

Van Ferit Melen Havalimanı

Zafer Havalimanı

Zonguldak Havalimanı

Yukarıdaki listede, Türkiye'deki havalimanlarının isimleri verilmiştir.

Türkiye'de Hangi İllerde Havalimanı Yok?

Türkiye'de havalimanı bulunmayan iller arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Bunlar:

Afyonkarahisar

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bartın

Bayburt

Bilecik

Bitlis

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Düzce

Edirne

Giresun

Gümüşhane

Karabük

Karaman

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Manisa

Mersin

Osmaniye

Sakarya

Tunceli

Yalova

Yozgat

Bu iller, en yakın havalimanlarına kara yolu ile ulaşım sağlamaktadır.