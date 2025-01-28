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Giriş Tarihi: 28.1.2025 14:40 Son Güncelleme: 28.1.2025 14:40

Türkiye Havalimanları Haritası - Ülkemizde Havaalanı Olan İller Hangileri, Kaç Tane Var?

Türkiye'deki havalimanlarının birçoğu çağdaş tesislere sahiptir ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet vermektedir. İstanbul Havalimanı gibi büyük havalimanları, dünya çapında önemli birer ulaşım merkezi haline gelmiş durumdadır. Ayrıca, diğerleri de iç hat uçuşları için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla ilgili olarak, Türkiye Havalimanları haritası, ülkemizde havaalanı olan iller hangileri ve kaç tane var araştırılmaktadır.

Türkiye Havalimanları Haritası - Ülkemizde Havaalanı Olan İller Hangileri, Kaç Tane Var?

Türkiye'deki havalimanlarının sayısı, nüfus oranları göz önüne alındığında yeterli olarak değerlendirilmektedir. Ülke genelinde tam 59 havalimanı bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde yoğun bir hava trafiği gözlemlenmektedir. Bu havalimanları, yüksek yolcu kapasiteleriyle dikkat çekmektedir. Türkiye Havalimanları haritası, ülkemizde havaalanı olan iller hangileri ve kaç tane var gibi sorular ise sıkça sorulmaktadır.

Ülkemizde Havaalanı Olan İller Hangileri?

Türkiye'deki havalimanlarının yolcu kapasiteleri ve büyüklükleri oldukça çeşitlidir. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Adnan Menderes Havalimanı, yüksek yolcu kapasiteleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bu havalimanları, Türkiye'nin en yoğun ve en büyük havalimanları arasında yer almaktadırlar. 81 vilayeti olan Türkiye'de havaalanı bulunan şehirlerin sayısı ise genel olarak oldukça fazladır. Bunlar şu şekilde listelenir:

  • Adana

  • Adıyaman

  • Ağrı

  • Amasya

  • Ankara

  • Antalya

  • Balıkesir

  • Batman

  • Bingöl

  • Bursa

  • Çanakkale

  • Denizli

  • Diyarbakır

  • Elazığ

  • Erzincan

  • Erzurum

  • Eskişehir

  • Gaziantep

  • Hakkari

  • Hatay

  • Iğdır

  • Isparta

  • İstanbul

  • İzmir

  • Kahramanmaraş

  • Kars

  • Kastamonu

  • Kayseri

  • Kocaeli

  • Konya

  • Kütahya

  • Malatya

  • Mardin

  • Muğla

  • Muş

  • Nevşehir

  • Ordu

  • Rize

  • Samsun

  • Siirt

  • Sinop

  • Sivas

  • Şanlıurfa

  • Şırnak

  • Tekirdağ

  • Tokat

  • Trabzon

  • Uşak

  • Van

  • Zonguldak

Bu liste, Türkiye'de havalimanı bulunan şehirleri içermektedir.

Türkiye'deki Havalimanları İsimleri

Türkiye'deki havalimanlarının isimlerini merak edenler için liste şöyle:

  • Adana Şakirpaşa Havalimanı

  • Adıyaman Havalimanı

  • Amasya Merzifon Havalimanı

  • Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı

  • Antalya Havalimanı

  • Ağrı Havalimanı

  • Balıkesir Havalimanı

  • Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

  • Batman Havalimanı

  • Bingöl Havalimanı

  • Bursa Yenişehir Havalimanı

  • Çanakkale Havalimanı

  • Dalaman Havalimanı

  • Denizli Çardak Havalimanı

  • Diyarbakır Havalimanı

  • Elazığ Havalimanı

  • Erzincan Havalimanı

  • Erzurum Havalimanı

  • Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı

  • Gazipaşa Havalimanı

  • Gökçeada Havalimanı

  • Hakkari Yüksekova Havalimanı

  • Hatay Havalimanı

  • Isparta Süleyman Demirel Havalimanı

  • Iğdır Havalimanı

  • İstanbul Havalimanı

  • İzmir Adnan Menderes Havalimanı

  • Kahramanmaraş Havalimanı

  • Kars Havalimanı

  • Kastamonu Havalimanı

  • Kayseri Erkilet Havalimanı

  • Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı

  • Konya Havalimanı

  • Malatya Erhaç Havalimanı

  • Mardin Havalimanı

  • Milas Bodrum Havalimanı

  • Muş Havalimanı

  • Nevşehir Kapadokya Havalimanı

  • Ordu – Giresun Havalimanı

  • Oğuzeli Havalimanı

  • Rize – Artvin Havalimanı

  • Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

  • Samsun Çarşamba Havalimanı

  • Siirt Havalimanı

  • Sinop Havalimanı

  • Sivas Havalimanı

  • Şanlıurfa GAP Havalimanı

  • Şırnak Havalimanı

  • Tekirdağ Çorlu Havalimanı

  • Tokat Havalimanı

  • Trabzon Havalimanı

  • Uşak Havalimanı

  • Van Ferit Melen Havalimanı

  • Zafer Havalimanı

  • Zonguldak Havalimanı

Yukarıdaki listede, Türkiye'deki havalimanlarının isimleri verilmiştir.

Türkiye'de Hangi İllerde Havalimanı Yok?

Türkiye'de havalimanı bulunmayan iller arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Bunlar:

  • Afyonkarahisar

  • Aksaray

  • Ardahan

  • Artvin

  • Bartın

  • Bayburt

  • Bilecik

  • Bitlis

  • Bolu

  • Burdur

  • Çankırı

  • Çorum

  • Düzce

  • Edirne

  • Giresun

  • Gümüşhane

  • Karabük

  • Karaman

  • Kırıkkale

  • Kırklareli

  • Kırşehir

  • Kilis

  • Manisa

  • Mersin

  • Osmaniye

  • Sakarya

  • Tunceli

  • Yalova

  • Yozgat

Bu iller, en yakın havalimanlarına kara yolu ile ulaşım sağlamaktadır.

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Türkiye Havalimanları Haritası - Ülkemizde Havaalanı Olan İller Hangileri, Kaç Tane Var?
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