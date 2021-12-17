Türkiye Libya ile Eğitim İş Birliği Mutabakatı imzaladı

Ortak maziden alınan güç ve ilhamla iki ülke ilişkilerini her alanda ilerletmeye yönelik iradelerinin tam olduğunu dile getiren Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ile ilişkilerimize ne denli önem verdiği malumunuzdur. Güçlü bir Libya'nın inşası için eğitime dair her alanda iş birlikleri geliştirmeye hazır olduğumuzu söylemek isterim. Bu anlamda, mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerimizin aktarılmasına öncelik verilmesi gerektiği kanaatindeyim." dedi.