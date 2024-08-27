Türkiye, Maarif Modeli’ne hazır

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf ve lise 9'uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, yeni müfredatın 2014 yılında başlayan bir süreç olduğunun altını çizerek 10 yılda ciddi ihtiyaç analizi yapıldığını belirtti. İhtiyaç analizini kuvvetlendirmek için 17 bin öğrenciyle ve öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirildiğini anlatan Yelkenci, program yükünün çok fazla olduğu sonucuna ulaşıldığını söyledi. Yelkenci, müfredatın hazırlık sürecinde birçok komisyonun aynı anda performans sergilediğini ve yaklaşık 1250 kişinin görev aldığını açıkladı.Yelkenci "OECD ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın raporları, uluslararası alanda yapılan çalışmalar, şûralar müfredat hazırlığında yol gösterici oldu. Türkiye'de ilk defa okul öncesinden 12'nci sınıfa program tasarlandı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler alanları hem okul öncesinde hem 12'nci sınıfta işlendi. Eğer konuyu fen bilimlerinde ele alıyorsanız Türkçe dersinde de konular onu destekleyici şekilde yer bulacak" dedi. Yelkenci "Öğretmenler EBA'dan ders kitaplarının dijital nüshalarına ulaşabilir" diye konuştu.