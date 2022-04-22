Türkiye Maden Haritası: Türkiye’de En Çok Çıkarılan Madenler Ve Çıkarıldıkları Yerler

Türkiye maden haritası nedir sorusunun cevabı oldukça basittir. Türkiye maden haritası bize jeopolitik konumumuz üzerinde yer alan maden ve maden yataklarını gösteren bir haritadır. Bu harita ile hangi bölgede hangi madenin bulunduğunu görmemiz oldukça kolaydır. Türkiye sahip olduğu madenler ile dünyada 28. sırada yer almaktadır. Türkiye'de çıkarılan madenler ve Türkiye maden haritası ile ilgili daha detaylı bilgi yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Türkiye Maden Haritası Nedir?

Türkiye madenleri bakımında oldukça zengin bir ülkedir. Bu sebeple de madencilik anlamında gelişmiş bir sanayisi bulunmaktadır. Dünya genelinde de önemli maden yataklarına sahip olan Türkiye madenleri bakımından geniş bir alana sahiptir. Öyle ki daha madenlerin hepsi belirlenememiştir.

Türkiye'de yer alan madenleri göstermek için bir Türkiye maden haritası bulunmaktadır. Bu harita ile beraber bölge ve iller bazında hangi maden yataklarının olduğu görmek oldukça kolay olmaktadır. Türkiye'de çıkarılan madenler hem endüstriyel hammaddeler olarak da kullanılmaktadır.

Türkiye'de Çıkarılan Madenler Nelerdir?

Türkiye'de çıkarılan madenler bölgelere göre farklılık göstermektedir. Bölgelere göre Türkiye'de çıkarılan madenler şu şekildedir:

Marmara bölgesinde çıkarılan madenler;

Demir (Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli civarlarında sıklıkla çıkarılmaktadır.)

Mermer (Balıkesir, Marmara Adası ve Bilecik civarlarında çıkmaktadır.)

Bor (Balıkesir'in Susurluk ve Birgiç ilçelerinde çıkarılmaktadır. Ülkemizde bor madeninin %65'i buralardan sağlanmaktadır.)

Linyit (Çanakkale, Bursa, Edirne, Balıkesir, Adapazarı civarlarından çıkarılmaktadır.)

Doğalgaz (Kırklareli ilinin Lüleburgaz ve Hamitabat ilçelerinde çıkarılmaktadır.)

Volfram (Bursa Uludağ'da çıkarılmaktadır. Volfram madeninin tüm rezervini Uludağ karşılamaktadır.

Ege bölgesinde çıkarılan madenler;

Civa (İzmir ve Uşak civarlarında çıkarılmaktadır.)

Tuz (İzmir ilinin Çamaltı Tuzlası'nda çıkarılmaktadır.)

Bor (Kütahya ilinin Emet ilçesinden kalan %35'lik kısım çıkarılmaktadır.)

Krom (Kütahya ve Muğla illeri civarından çıkarılmaktadır.)

Zımpara Taşı (Aydın, Muğla, İzmir illerinden çıkarılmaktadır.)

Mermer (Manisa, Afyonkarahisar ve Kütahya civarlarından çıkarılmaktadır.)

Akdeniz bölgesinde çıkarılan madenler;

Krom (Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Toros Dağları civarından çıkarılmaktadır.)

Boksit (Antalya ilinin Akseki ilçesi civarlarından çıkarılmaktadır.)

Demir (Kahramanmaraş ve civarından çıkarılmaktadır.)

Linyit (Adana ilinin Karaisalı ve Kozan ilçelerinden çıkarılmaktadır.)

Kükürt (Isparta'nın Keçiborlu ilçesinden çıkartılmaktadır.)

Karadeniz bölgesinde çıkarılan madenler;

Bakır (Rize, Artvin ve Kastamonu civarlarından çıkartılmaktadır.)

Linyit (Sivas'ın Çeltek ilçesi, Samsun'un Havza ilçesi ve Amasya'nın Merzifon ilçesi civarlarında çıkartılmaktadır.)

Taş Kömürü (Bartın ilinin Amasra ilçesi ve Zonguldak civarlarında çıkartılmaktadır.)

Krom (Bayburt ilinde çıkartılmaktadır.)

Manganez (Zonguldak Ereğli ve Artvin illerinden çıkartılmaktadır.)

Doğu Anadolu bölgesinde çıkarılan madenler;

Demir (Malatya'nın Hekimhan ve Hasançelebi ilçelerinden çıkarılmaktadır.)

Kurşun (Elazığ'ın Keban ilçesinden çıkarılmaktadır.)

Bakır (Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkartılmaktadır.)

Oltu Taşı (Erzurum ilinde çıkartılmaktadır.)

Kaya Tuzu (Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan illeri civarlarında çıkartılmaktadır.)

Krom (Elazığ Guleman ilçesinden çıkartılmaktadır.)

Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkarılan madenler;

Krom (Gaziantep civarlarında çıkartılmaktadır.)

Çinko (Diyarbakır civarlarında çıkartılmaktadır.)

Demir (Diyarbakır civarlarında çıkartılmaktadır.)

Bakır (Diyarbakır civarlarında çıkartılmaktadır.)

Petrol (Batman'da çıkartılmaktadır.)

Linyit (Adıyaman'da çıkartılmaktadır.)

İç Anadolu bölgesinde çıkarılan madenler;