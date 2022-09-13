Türkiye OECD’ye model oldu

Mesleki eğitimde son yıllarda atağa geçen Türkiye'deki eğitim modeli, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerine örnek oldu. Bu eğitim modelinin dünyaya tanıtılması için OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın talebiyle İstanbul'da büyük bir zirve düzenlenecek. Aralık ayında düzenlenecek zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "OECD Genel Sekreteri'yle görüşmemizde, mesleki eğitimdeki bu başarı hikâyelerini anlattıktan sonra, kendisi 'İstanbul'da mesleki eğitim zirvesi yapalım, tüm OECD ülkelerini İstanbul'a toplayalım, hem Türkiye'nin başarı hikâyelerini diğer OECD ülkelerine aktarma imkânımız olur hem de mesleki eğitimle ilgili genel bir etkinlik olur' dedi. Biz de 1 Aralık 2022'de İstanbul'da bu zirveyi gerçekleştireceğiz. Artık mesleki eğitimin o geçmişteki travmalarından kurtulmuş, başarılarını dünya ülkelerine anlatabilir bir duruma getirmenin mutluluğunu ve bu hikâyenin küçük bir parçası olmanın da kıvancını yaşıyorum" dedi. Bakan Özer ile Cormann geçen haziran ayında Paris'te bir araya gelmişti.UNESCO'nun düzenlediği "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi" öncesi Bakan Özer ile görüşen Cormann, Türkiye'deki eğitim ataklarını övgü dolu sözlerle tebrik etti. Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Cormann, "PISA'daki gelişmeler üzerine dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalarınızda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Özel eğitimde ihtiyacı olan öğrenciler için ve hayat boyu öğrenme ile ilgili yorumlarınızı önemsiyor ve biz de destekliyoruz. Sizin ev sahipliğinizde mesleki eğitimle ilgili yapılması planlanan bir zirve var. Burada faydalı paylaşımlar yapılacağına inanıyoruz. Türkiye'nin özellikle mesleki ve teknik eğitimdeki son dönemdeki atılımlarını izliyoruz. Türkiye mesleki eğitimde çok deneyimli bir ülke" açıklamasında bulunmuştu.2021 yılının sonunda yapılan bir yasal değişiklikle Türkiye'de mesleki eğitimde adeta atağa geçildi. İşte son 10 ayda yapılan iyileştirmelerle mesleki eğitimde gelinen nokta:10 ayda 160 bin olan çırak-kalfa sayısı 730 bin oldu. Yıl sonundaki hedef 1 milyon. Öğrenci mesleki eğitim merkezlerinde 1 gün okula gidiyor. 4 gün işletmede gerçek iş ortamında usta öğreticinin mentorluğunda eğitim alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Ar-Ge merkezleri kuruldu. 55 adet Ar-Ge merkezinin meslek liselerinde açılışı yapıldı. Amaç fikri mülkiyetle ilgili patent, faydalı model, marka, tasarımla ilgili inovatif yaklaşımları kökleştirmek, o kültürü yaygınlaştırmak.Şu anda sisteme giren bir genç, mesleki eğitim merkezine gittiği zaman ayda 1700 TL alıyor. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. 3'üncü yılın sonunda kalfa olanlar 2 bin 700 TL'ye yakın bir ücretle eğitim-öğretimlerine devam ediyorlar.Son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu bağlamda tescil sayısı 29'du. Yıllık tescil ettiği ürün sayısı 2.9. Bu yılki rakam 7 bin 800.Meslek liseleri ilk kez ihracat yapmaya başladı. Maske ihracatı, kâğıt havlu ihracatı yapıyor.2'si İstanbul'da olmak üzere 7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. İlk kez meslek liselerine yurtdışından öğrenci alındı.İşveren üzerindeki tüm maddi yük ortadan kaldırıldı. Asgari ücretin yüzde 30'unu kalfa oldukları zaman, yüzde 50'sini tamamen devlet üstlendi.