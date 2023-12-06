Türkiye PISA’da atağa geçti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları yayımlandı. Buna göre Türkiye matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her 3 alanda sıralamasını yükseltti ve bu alanlarda tüm ülkelerin ortalamasını geçti. 81 ülkenin katıldığı PISA 2022 araştırması Türkiye'de 19 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. PISA 2022 raporuna göre Türkiye, 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu.Türkiye 2018'de 37 OECD ülkesi arasında matematikte 33'üncü, fen alanında 30'uncu ve okuma becerilerinde 31'inci sıradayken 2022'de matematikte 32'nci, fen alanında 29'uncu ve okuma becerilerinde 30'uncu sıraya yerleşti. Raporda, "Türkiye her 3 alanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer alırken OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca azaltmaktadır. Ayrıca PISA'da fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarına ilişkin anketlerden elde edilen veriler, Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortalamalarının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Bu da 2003 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımların olumlu sonuç verdiğinin bir göstergesidir" değerlendirmesi yapıldı. OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üç yılda bir yapılan uluslararası araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor. SABAH