Türkiye PISA’da üst lige çıktı: 2 alanda OECD ortalamasını geçtik

ÜST DÜZEY ÖĞRENCİ ORANI İKİYE KATLANDI

Türkiye yalnızca ortalama puanını değil, üst düzey performans gösteren öğrenci oranını da yükseltti. Fen bilimlerinde bu oran 2022'de yüzde 4,0 iken 2025'te yüzde 7,4'e çıktı ve yüzde 7,2'lik OECD ortalamasını ilk kez geçti. Okumada üst düzey performans gösterenlerin oranı yüzde 1,9'dan yüzde 4,2'ye, matematikte ise yüzde 5,4'ten yüzde 7,9'a yükseldi. Üç alanda hem asgari hem de üst düzey performans gösteren öğrenci oranları PISA tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye ayrıca üç alanda da asgari performans düzeyine ulaşan öğrenci oranını artırdı.

SON 10 YILIN TEK OECD ÜLKESİ

OECD ülkelerinin son 10 yıllık puan değişimlerine göre Türkiye; fen bilimleri, okuma ve matematiğin üçünde birden puanını artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Türkiye aynı zamanda 2022'ye göre üç alanda da puanını en fazla artıran OECD ülkesi olarak kayıtlara geçti. Fen ve matematikteki 2025 ortalamaları da Türkiye'nin PISA'da bugüne kadar elde ettiği en yüksek sonuçlar arasında yer aldı.

ÖĞRENME ORTAMLARINDA OECD'NİN ÜZERİNDE İYİLEŞME

PISA anketlerinden elde edilen verilere göre Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortamlarındaki iyileşme oranı OECD ortalamasından yüksek gerçekleşti. Eğitim personeli eksikliği ve niteliğindeki iyileşme oranlarının da OECD ortalamasından daha yüksek olduğu, bu nedenle Türkiye'de eğitimin personel yetersizliği ve niteliğinden OECD'ye kıyasla daha az etkilendiği rapora yansıdı.

PISA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Fen bilimleri: 494 puan – 19'uncu

Okuma becerileri: 472 puan – 18'inci

Matematik: 462 puan – 28'inci

OECD sıralaması ise fen bilimlerinde 14'üncülük, okumada 13'üncülük, matematikte 23'üncülük oldu. 2022'ye göre Türkiye tüm ülkeler sıralamasında sırasıyla 15, 18 ve 11 basamak; OECD ülkeleri arasında ise 15, 17 ve 9 basamak yükseldi.