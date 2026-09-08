Türkiye PISA’da üst lige çıktı: 2 alanda OECD ortalamasını geçtik
OECD’nin 91 ülkeyle gerçekleştirdiği PISA 2025 araştırmasında Türkiye üç alanda birden yükseldi. Fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak ilerleyen Türkiye, fen ve okumada ilk kez OECD ortalamasını geçti, matematikte ise OECD ortalamasını 1 puan farkla yakaladı. Türkiye, son 10 yılda üç alanın tamamında performansını sürekli artıran tek OECD ülkesi oldu
Türkiye'nin 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2025 sonuçları açıklandı. OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarındaki performanslarını ölçmek amacıyla üç yılda bir gerçekleştirilen araştırmaya bu yıl 91 ülke katıldı. Türkiye'deki uygulama 14 Nisan-16 Mayıs 2025 tarihlerinde 12 bölgedeki 56 ilde bulunan 203 okuldan 7 bin 702 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. PISA'ya katılan ülke sayısı 2003'te 41 iken 2006'da 57'ye, 2009 ve 2012'de 65'e, 2015'te 72'ye, 2018'de 79'a, 2022'de 81'e, 2025'te ise 91'e çıktı.
Kıymetli Maarif Ailem, sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz,— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 8, 2026
PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, okuma becerilerinde 16, fen bilimlerinde 18, matematikte 9 puanlık artışla OECD ülkeleri arasında üç alanda da puanını en fazla artıran ülke oldu.
Bu başarıda… pic.twitter.com/VTeIph9QQO
22 YILDA FENDE 60 PUANLIK ARTIŞ
PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye üç alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti. Uzun vadeli değişim ise daha çarpıcı oldu. Türkiye'nin 2003'te 434 olan fen bilimleri puanı 60 puan artarak 494'e, 441 olan okuma puanı 31 puan artarak 472'ye, 423 olan matematik puanı ise 39 puan artarak 462'ye yükseldi. Katılımcı ülke sayısındaki artış dikkate alınarak yapılan göreli sıralama karşılaştırmasında da Türkiye'nin konumu üç alanda yüzde 50'nin üzerinde iyileşti. Fen bilimlerinde 2003'te 35'inci sırada bulunan Türkiye 2025'te 19'unculuğa çıkarak göreli konumunu yüzde 64, okumada 33'üncülükten 18'inciliğe çıkarak yüzde 60, matematikte 34'üncülükten 28'inciliğe çıkarak yüzde 52 iyileştirdi.
FENDE 15, OKUMADA 18 BASAMAK
Türkiye'nin 2022-2025 arasındaki yükselişi sıralamalara da yansıdı. Fen bilimlerinde 81 ülke arasında 34'üncü sıradan, 91 ülke arasında 19'unculuğa yükseldi. OECD ülkeleri arasında ise 29'unculuktan 14'üncülüğe çıkarak 15 basamak ilerledi. Okumada tüm ülkeler arasında 36'ncılıktan 18'inciliğe, OECD ülkeleri arasında 30'unculuktan 13'üncülüğe çıktı. Matematikte ise tüm ülkeler arasında 39'unculuktan 28'inciliğe, OECD ülkeleri arasında 32'ncilikten 23'üncülüğe yükseldi.
FENDE OECD'NİN 12 PUAN ÜZERİNDE
PISA 2025'in ağırlıklı alanı olan fen bilimlerinde Türkiye'nin puanı 2022'ye göre 18, 2018'e göre 26 puan arttı. OECD ortalaması 482, tüm ülkeler ortalaması 443 olurken Türkiye 494 puana ulaştı. Böylece OECD ortalamasının 12 puan üzerine çıktı.
Okumada da Türkiye'nin puanı 2022'ye göre 16 puan arttı. OECD ortalaması 461, tüm ülkeler ortalaması 420 iken Türkiye 472 puan aldı. Türkiye 2018'de OECD ortalamasının 21 puan gerisindeyken 2025'te 11 puan önüne geçti. Türkiye ile tüm ülkeler ortalaması arasındaki fark da 2018'de 13 puanken 2025'te 52 puana çıktı.
Matematikte ise Türkiye'nin puanı 2022'ye göre 9 puan yükseldi. OECD ortalaması 463, tüm ülkeler ortalaması 429, Türkiye ortalaması 462 oldu. Böylece Türkiye OECD ortalamasını 1 puan farkla yakalarken tüm ülkeler ortalamasının 33 puan üzerine çıktı.