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Giriş Tarihi: 12.5.2022 18:15 Son Güncelleme: 12.5.2022 18:15

Türkiye Sınır Kapıları - Türkiye'nin Hangi Ülkelerle Kaç Tane Sınır Kapısı Var, İsimleri Nelerdir?

Türkiye Sınır Kapıları - Türkiye’nin Hangi Ülkelerle Kaç Tane Sınır Kapısı Var, İsimleri Nelerdir?

Dünya üzerinde bulunan her ülkenin kendi sınırları mevcuttur. Bilinenin aksine, mevcut ülke sınırları, toplumları sadece birbirinden ayırmamakta, ayrıca toplumların birbirleri ile temaslarına da aracılık etmektedir. Jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda olan ülkemizin vatandaşları da, Türkiye sınır kapıları hakkında yeterli bilgiye ulaşmak istemektedir. Peki ya, Türkiye sınır kapıları - Türkiye’nin hangi ülkelerle kaç tane sınır kapısı var, isimleri nelerdir? Detayları haberimizde işledik...

Sınırlar; idari ve politik açıdan, ülke ya da devlet farklılıklarının, coğrafi bir gösterge ile yasal zemin üzerinde belirtilmesidir. Avrupa ve Asya'da toprakları bulunan; Kuzey yarımkürede konumlanmış olan Türkiye'nin, sınırları ve komşuları vardır. Dilerseniz, bunlara bağlı olarak, Türkiye'nin hangi ülkelerle kaç tane sınır kapısı var, isimleri neler gibi merak edilen soruların cevaplarına birlikte bakalım...

Türkiye Sınır Kapıları

Türkiye'nin komşu olduğu 8 ülke bulunmaktadır ve komşu ülkeler ile Türkiye arasında toplam 29 sınır kapısı bulunmaktadır. Türkiye'nin komşu olduğu ülkeler; Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dır.

Türkiye'nin; Gürcistan ile 3, Irak ile 2, İran ile 3, Suriye ile 13, Ermenistan ile 2, Bulgaristan ile 3 ve Yunanistan ile 3 sınır kapısı bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırının uzunluğu sebebiyle en fazla sınır kapısı burada mevcuttur. Toplamda 10.765 kilometrelik sınır uzunluğu olan Türkiye'nin kara sınırı ise 2.753 kilometredir. Türkiye ve komşuları arasındaki kara sınırlarının kilometreleri ise şu şekildedir.

  • Gürcistan ile Türkiye arasındaki sınır; 276 kilometre
  • Irak ile Türkiye arasındaki sınır; 378 kilometre
  • İran ile Türkiye arasındaki sınır; 560 kilometre
  • Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır; 328 kilometre
  • Suriye ile Türkiye arasındaki sınır; 911 kilometre
  • Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır; 269 kilometre
  • Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır; 212 kilometre
  • Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sınır; 18 kilometre

Türkiye'nin Sınır Kapıları

Ülke sınırları dışarısına kendi araçları ile yolculuk yapmak isteyen Türk vatandaşlarının, Türkiye ve komşu devletler arasındaki sınır kapılarını detaylıca bilmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca jeopolitik konumundan ötürü Türkiye, çeşitli devletlerin kara ticareti yapması için kullanması gereken sınır kapılarına sahiptir. Türkiye'nin komşu devletleri ile arasındaki mevcut sınır kapıları ise şu şekildedir;

  • Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; Kapıkule(Edirne), Hamzabeyli(Edirne), Aziziye(Kırklareli)
  • Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; İpsala(Edirne), Uzunköprü(Edirne), Karaağaç(Edirne)
  • Gürcistan ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; Canbaz(Ardahan), Posof Türkgözü(Ardahan), Sarp(Artvin)
  • Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; Dilucu(Iğdır)
  • Ermenistan ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; Alican(Iğdır), Akkaya(Kars)
  • Irak ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; Habur(Şırnak)
  • İran ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; Esendere(Hakkari), Kapıköy(Van), Gürbulak(Ağrı)
  • Suriye ve Türkiye arasındaki sınır kapıları; İslahiye(Hatay), Cilvegözü(Hatay), Yayladağı(Hatay), Mürşitpınar(Şanlıurfa), Akçakale(Şanlıurfa), Ceylanpınar(Şanlıurfa), Öncüpınar(Kilis), Karkamış(Gaziantep), Çobanbey(Gaziantep), Nusaybin(Mardin), Şenyurt(Mardin), Cizre(Şırnak), Karbeyaz(Kapalı)

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Türkiye Sınır Kapıları - Türkiye'nin Hangi Ülkelerle Kaç Tane Sınır Kapısı Var, İsimleri Nelerdir?
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