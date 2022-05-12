Türkiye Sınır Kapıları - Türkiye’nin Hangi Ülkelerle Kaç Tane Sınır Kapısı Var, İsimleri Nelerdir?

Sınırlar; idari ve politik açıdan, ülke ya da devlet farklılıklarının, coğrafi bir gösterge ile yasal zemin üzerinde belirtilmesidir. Avrupa ve Asya'da toprakları bulunan; Kuzey yarımkürede konumlanmış olan Türkiye'nin, sınırları ve komşuları vardır. Dilerseniz, bunlara bağlı olarak, Türkiye'nin hangi ülkelerle kaç tane sınır kapısı var, isimleri neler gibi merak edilen soruların cevaplarına birlikte bakalım...

Türkiye Sınır Kapıları

Türkiye'nin komşu olduğu 8 ülke bulunmaktadır ve komşu ülkeler ile Türkiye arasında toplam 29 sınır kapısı bulunmaktadır. Türkiye'nin komşu olduğu ülkeler; Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dır.

Türkiye'nin; Gürcistan ile 3, Irak ile 2, İran ile 3, Suriye ile 13, Ermenistan ile 2, Bulgaristan ile 3 ve Yunanistan ile 3 sınır kapısı bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırının uzunluğu sebebiyle en fazla sınır kapısı burada mevcuttur. Toplamda 10.765 kilometrelik sınır uzunluğu olan Türkiye'nin kara sınırı ise 2.753 kilometredir. Türkiye ve komşuları arasındaki kara sınırlarının kilometreleri ise şu şekildedir.

Gürcistan ile Türkiye arasındaki sınır; 276 kilometre

Irak ile Türkiye arasındaki sınır; 378 kilometre

İran ile Türkiye arasındaki sınır; 560 kilometre

Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır; 328 kilometre

Suriye ile Türkiye arasındaki sınır; 911 kilometre

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır; 269 kilometre

Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır; 212 kilometre

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sınır; 18 kilometre

Türkiye'nin Sınır Kapıları

Ülke sınırları dışarısına kendi araçları ile yolculuk yapmak isteyen Türk vatandaşlarının, Türkiye ve komşu devletler arasındaki sınır kapılarını detaylıca bilmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca jeopolitik konumundan ötürü Türkiye, çeşitli devletlerin kara ticareti yapması için kullanması gereken sınır kapılarına sahiptir. Türkiye'nin komşu devletleri ile arasındaki mevcut sınır kapıları ise şu şekildedir;