Türkiye Tıp eğitiminde Avrupa liginde

Türkiye, tıp eğitimi alanında Avrupa'nın en prestijli ağlarından biri olan Avrupa Tıp Fakülteleri Birliği'ne (AMSE) ilk kez üye oldu. Türkiye'den kabul edilen İstanbul Atlas Üniversitesi, Avrupa'daki tıp fakülteleriyle ortak araştırma ve eğitim projeleri yürütecek. Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, "Bu üyelik, tıp eğitiminde mükemmeliyet vizyonumuzun uluslararası tescilidir" dedi. Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak öğrencilerin Avrupa'da ortak projelerde yer alacağını belirtti.