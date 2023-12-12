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Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:19 Son Güncelleme: 12.12.2023 17:47

Türkiye ve Hollanda’da eğitim görecekler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın GCE A- Level ve IGCSE sınav sonuçlarına göre verdiği başarı bursunu kazanan öğrencilerin üçte biri Yakın Doğu Koleji mezunlarından oluştu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye ve Hollanda’da eğitim görecekler

Elde ettikleri başarılı sonuçlarla Hollanda ve Türkiye'deki üniversitelere yerleşen Yakın Doğu Koleji mezunları Hasan Altay, Arda Elkıran, Ersoy Ata Baki, Gülçin Özbilen ve Gözde Gamze Gözenler, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği başarı bursuna hak kazanan 15 öğrenci arasında yer aldı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği başarı bursuna hak kazanan Yakın Doğu Koleji mezunlarından Hasan Altay Universiteit Utrecht'te (Utrecht Üniversitesi) Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde eğitim alacak. Ersoy Ata Baki Hollanda'da Eindhoven University Of Technology'de Bilgisayar Bilimleri eğitimi alırken; Arda Elkıran Ankara Üniversitesi'nde, Gülçin Özbilen ise Hacettepe Üniversitesi'nde tıp eğitimi alacak. Başarı bursu almaya hak kazanan Yakın Doğu Koleji mezunlarından Gözde Gamze Gözenler ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde iktisat alanında eğitim görecek.

Yakın Doğu Koleji mezunlarının, KKTC ve Türkiye üniversitelerinin yanı sıra, aralarında İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Fransa, İrlanda, İtalya, Romanya, Litvanya gibi pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin seçkin üniversitelerine yerleştiğini hatırlatan Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "GCE A- Level ve IGCSE sınavlarında gösterdikleri üstün başarı ile, üniversite hayatlarına dünyanın seçkin üniversitelerinde devam edecek bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Türkiye ve Hollanda’da eğitim görecekler
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