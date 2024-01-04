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Giriş Tarihi: 4.1.2024 10:31 Son Güncelleme: 4.1.2024 10:40

Türkiye ve KKTC’de bir ilke imza attılar

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ABD merkezli “Eczacılık Eğitimi İçin Akreditasyon Konseyi” (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) tarafından yürütülen uluslararası bağımsız akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak “akredite eczacılık fakültesi” unvanı aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ACPE’den aldığı akreditasyonla, KKTC ve Türkiye üniversitelerindeki eczacılık fakülteleri arasında bir ilke imza attı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türkiye ve KKTC’de bir ilke imza attılar

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Eczacılık fakültemizin aldığı bu prestijli unvan, üniversitemizin eğitim kalitesini gösteren, uluslararası tanınırlık açısından önemli bir kilometre taşıdır.Başta Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İhsan Çalış olmak üzere, bu başarıda emeği bulunan bütün hocalarımızı tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakmaya ve eğitimdeki liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

YDÜ Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "ACPE tarafından yapılan değerlendirmelerde, akademik kadromuzun kalitesi, kütüphane, laboratuvar ve teknolojik altyapımızın etkinliği, kaynaklara erişim sağlama konusundaki başarımız, pratik eğitim ve staj imkanlarımız, öğrencilere kazandırdığımız profesyonel beceriler ve etik değerlerle ilgili sağladığımız üst düzey performans dikkate alındı. Öğrencilerimizin fakültemizde aldıkları eğitimin kalitesini ortaya koyan ACPE akreditasyonu, mezunlarımızın dünyanın her yerinde gördüğü saygının da bir ispatıdır" diye konuştu.

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Türkiye ve KKTC’de bir ilke imza attılar
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