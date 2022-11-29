Türkiye yabancı öğrencilerin eğitim yuvası oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz gün Türkiye'de 198 ülkeden 300 binden fazla uluslararası öğrencinin olduğunu açıklamıştı. SABAH, tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2.9'una Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyleyen Özvar'ın açıklamasının ardından Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilere ulaştı. Öğrenciler, Türkiye'de eğitime verilen özenin eğitimin kalitesini artırdığını söyledi. İşte o öğrencilerin Türkiye'deki eğitime yönelik görüşleri:Ankara Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okuyan Tetiana Rudkovska, Ukrayna'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi almak için geldi. Türkiye Bursları programından aldığı burs sayesinde barınma ihtiyacını da karşılayan Rudkovska, "Lisans ve yüksek lisansım vardı. Ama ben Türkçemi geliştirmek istedim. Mezun olunca da Türkiye'de kalıp özel sektörde çalışarak deneyim kazanmak istiyorum" diye konuştu.Kosovalı Adelisa Salaji, 2017'de Türkiye'ye geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Geçtiğimiz dönem üniversiteden mezun olan Salaji, "Aldığım eğitimden çok memnun kaldım. Okulumda farklı aktivitelerle beraber eğitimimi tamamladım. Kültürümüz, âdetlerimiz ve dinimiz aynı olduğu için adapte olmamın daha kolay olacağını düşündüm. Bu nedenle Türkiye'de okumayı seçtim" dedi.Kazakistanlı Feruza Lamayeva, Ankara Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans yapıyor. Türkiye Bursları programı sayesinde Türkiye'ye gelen Lamayeva, Türkiye'de eğitime çok özen gösterildiğini söyledi. "Türkiye'deki eğitim, gelecekte Avrupa ülkelerini geçecek" diyen Lamayeva, "Türkiye, Avrupa ülkelerine göre öğrenci değişim programı açısından avantajlı" dedi. Geldiği öğrenci değişim programı sayesinde burs, sağlık sigortası ve Türkçe dil eğitimi alan Lamayeva, mezun olduktan sonra da Türkiye'de kalmak istediğini belirtti.Öncekigün "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye'deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü" başlıklı çalıştayda konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için hedef ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak "Ülkemizde 2000 yılında 18 bin kayıtlı uluslararası öğrenci varken, 2022 yılı itibarıyla, 198 ülkeden, 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız" dedi.