Henüz lise çağında dünyanın en zor matematik sorularını çözüyor, uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırıyor, kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin gururu oluyorlar. Ancak bu büyük başarıların ardından gençlerin önemli bir bölümü hayatlarını başka ülkelerde sürdürüyor. Türkiye'nin erken yaşlarda keşfettiği, eğitimlerine yatırım yaptığı yetenekli gençlerin bilgi ve birikimlerinden kendi ülkesinde nasıl yararlanabileceği ise eğitim politikalarının en önemli meselelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan 'Eğitimde Yetenek Yönetimi' başlıklı rapor, uluslararası matematik olimpiyatlarında madalya kazanan gençlerin kariyer yolculuklarını mercek altına aldı. Raporda yer verilen araştırma sonuçları, Türkiye'nin bilimsel yeteneklerini ülkeye kazandırma konusunda uzun vadeli politikalara duyduğu ihtiyacı ortaya koydu.

YÜZDE 64'Ü GİDİYOR

Madalya sahiplerinin başka ülkelerde yaşama oranı Romanya'da yüzde 80, Yunanistan'da yüzde 70, Çin'de yüzde 68, Türkiye'de ise yüzde 64. Başka bir ifadeyle madalyalı her 3 öğrencinin yaklaşık 2'si yurtdışına gidiyor. Dünya ortalaması yüzde 46. Bu oran Almanya'da yüzde 26, Fransa'da yüzde 20, ABD'de ise yalnızca yüzde 6. Rakamlar, ülkelerin bilimsel başarı elde etmek kadar yetiştirdikleri yeteneklere kendi ülkelerinde gelecek sunabilmesinin de önemini ortaya koyuyor.

AYNI YETENEK, FARKLI GELECEK

Matematik olimpiyatlarında aynı başarıyı gösteren gençler, ilerleyen yıllarda bilim dünyasında aynı başarıyı yakalayamıyor. Raporda yer verilen araştırmaya göre gelişmekte olan ülkelerden çıkan madalyalı gençler, gelişmiş ülkelerin madalyalı gençlerine kıyasla yüzde 34 daha az bilimsel makale yayımlıyor. Bu gençlerin bilimsel çalışmalarına diğer araştırmacılar tarafından yapılan atıflar da yüzde 56 daha az. Bir başka ifadeyle olimpiyatlarda eşit başarı gösteren gençlerin bilim dünyasına katkıları ve çalışmalarının gördüğü ilgi zamanla farklılaşıyor. Araştırma sonuçları, yetenekli gençleri keşfetmenin tek başına yeterli olmadığını, bu gençlere nitelikli eğitim, güçlü araştırma altyapısı ve bilimsel çalışma olanakları sunulmasının da büyük önem taşıdığını gösteriyor.

HANGİ ALANLARDA KARİYER YAPIYORLAR?

Dünya genelinde 10 yıllık bir dönemde matematik olimpiyatlarında madalya kazananların kariyerlerini inceleyen araştırmaya göre gençlerin yüzde 64'ü matematik, yüzde 22'si bilgisayar ve elektronik alanlarında üniversite eğitimi alıyor. Madalya sahiplerinin yüzde 61'i doktora yaparken yüzde 39'u akademik kariyere adım atıyor. Akademi dışındaki işlerin yüzde 53'ünü yazılım oluşturuyor. Raporda, bu gençlerin yeteneklerini farklı sektörlerde de değerlendirebilmeleri için kariyer seçeneklerinin çeşitlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

ÖZEL KONTENJAN ÖNERİSİ

Raporda Türkiye'nin yetiştirdiği özel yetenekli gençleri kaybetmemesi için şu öneriler sıralandı:

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yetenek Yönetimi Yüksek Kurulu oluşturulmalı.

Özel yetenekli öğrencilere üniversitelerde özel kontenjanlar ayrılmalı.

Gençlere yeteneklerine uygun nitelikli istihdam güvencesi sağlanmalı.

Madalyalı öğrencilerin eğitim ve meslek hayatları takip edilmeli.

Kariyer danışmanlığı ortaokul çağında başlamalı.

Üniversitelerin laboratuvarları ve akademik birikimi özel yetenekli öğrencilerin kullanımına daha fazla açılmalı.

10 YILDA 56 MADALYA

TÜRK öğrenciler matematik alanında uluslararası arenada önemli başarılara imza atıyor. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın (IMO) resmi verilerine göre Türkiye, son 10 yılda 8 altın, 23 gümüş ve 25 bronz olmak üzere toplam 56 madalya kazandı. Türkiye'nin 1978'de ilk kez katıldığı olimpiyatta bugüne kadar kazandığı madalya sayısı ise 203'e ulaştı. Bu madalyaların 25'i altın, 80'i gümüş, 98'i bronz. Türk öğrenciler 2026 yılında da matematikte dünyaya adlarını duyurdu. Çin'de 117 ülkeden 666 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 67'nci Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden 6 öğrencinin tamamı madalya kazandı. Türkiye ayrıca Yunanistan'da düzenlenen Balkan Matematik Olimpiyatı'nda takım halinde birinci oldu. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı ve Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'ndaki başarılarla birlikte Türkiye, bu yıl 4 büyük matematik olimpiyatında toplam 22 madalya elde etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör