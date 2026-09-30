Türkiye’de eğitim süresi 16.8 yıl

Türkiye’de eğitim süresi 16.8 yıl
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. TÜİK'in 2025 verilerine göre, Türkiye'de ilkokula başlayan bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre 16.8 yıl oldu. Süre kadınlarda 17.2, erkeklerde 16.3 yıl olarak hesaplandı. İllerde en yüksek değer 18.6 yılla Bayburt ve Karabük'te, en düşük ise 13.8 yılla Şanlıurfa'da görüldü. OECD'nin 2024 verilerine göre Türkiye'de ilkokuldan yükseköğretime kadar muhtemel eğitim süresi 17.2 yıl ile 16.6 yıllık OECD ortalamasnı ın üzerinde gerçekleşti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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