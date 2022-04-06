Türkiye’de Kaç İl Var? Türkiye’nin İl Sayısı Ve İl İsimleri Nelerdir?

Türkiye'de bulunan il sayısı ve isimleri günlük yaşamımızda veya derslerde karşımıza sıkça çıkan bir konudur. Hem bulunduğumuz ülkenin siyasi ve coğrafi özelliklerini bilmek adına hem de genel kültürümüzü zenginleştirmek adına bu bilgileri öğrenmek çokça yararlıdır. Türkiye'nin il sayısı ve il isimleri nelerdir? İşte ülkemizin şehirleri hakkında detaylar...

Türkiye'de Kaç İl Var?

Ülkemizde toplam 81 il vardır, bu illerden 30'u büyükşehirdir. İllerimizin en büyüğü ilçe nüfusu da dahil 16 milyon nüfusla İstanbul ilidir. En küçük il ise ilçe nüfusu dahil 83.000 nüfusla Tunceli ilidir.

Türkiye'nin İl Sayısı ve İl İsimleri Nelerdir?

Ülkemiz coğrafik olarak 7 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Türkiye'de bulunan 81 ilin bölgelere dağılımı ve isimlerini ise şöyle sıralayabiliriz;