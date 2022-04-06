Türkiye’de Kaç İlçe Var? En Büyük Ve En Küçük İlçe Hangisi?

Türkiye'de halı hazırda şehir sayısı bakımından oldukça zengin bir ülkedir ve bu şehirlerin çok sayıda ilçeleri mevcuttur, bu sebeple ülkemizdeki ilçe sayısı hayli fazladır. Peki, Türkiye'de kaç ilçe vardır? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de Kaç İlçe Var?

Ülkemizdeki ilçe sayısı bazı dönemler değişikliğe uğrar, bunun sebebi bölgedeki nüfus sayısının artması ya da azalmasıdır. Güncel verilere göre 81 ilin tamamının sahip olduğu ilçe sayısı 973' tür. Bu sayı yer yıl yapılan yerel birim araştırma sayımlarına göre belirlenir. En fazla ilçe sayısına göre ilk üç şehir İstanbul, Konya ve İzmir'dir, en az ilçe sayısı ise merkez de dahil Bayburt ilidir. Türkiye'deki toplam 973 ilçenin coğrafi bölgelere dağılımı ise şöyledir;

Marmara Bölgesi 156 ilçe

Ege Bölgesi 133 ilçe

Akdeniz Bölgesi 104 ilçe

İç Anadolu Bölgesi 172 ilçe

Doğu Anadolu Bölgesi 125 ilçe

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 75 ilçe

Karadeniz Bölgesi 194 ilçe

En Büyük Ve En Küçük İlçe Hangisi?

İlçe büyüklükleri nüfus ve yüz ölçümü bakımından farklı olarak değerlendirilir. Nüfus açısından en büyük ilçeler tabi olarak büyükşehirlerdeyken küçük ilçeler ise küçük şehirlerdedir. Yüz ölçümü olarak bakıldığında en büyük ve en küçük ilçe şunlardır;

Van'ın Gürpınar ilçesi 4028 km2 yüzölçümü ile en büyük ilçedir.

İstanbul'un Adalar ilçesi 11 km2 yüzölçümü ile en küçük ilçedir.

Nüfus bakımından en büyük ve en küçük ilçeler ise şunlardır;