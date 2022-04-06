Türkiye’de Kaç İlçe Var? En Büyük Ve En Küçük İlçe Hangisi?

Türkiye'de halı hazırda şehir sayısı bakımından oldukça zengin bir ülkedir ve bu şehirlerin çok sayıda ilçeleri mevcuttur, bu sebeple ülkemizdeki ilçe sayısı hayli fazladır. Peki, Türkiye'de kaç ilçe vardır? İşte ayrıntılar...
Ülkemizdeki ilçe sayısı bazı dönemler değişikliğe uğrar, bunun sebebi bölgedeki nüfus sayısının artması ya da azalmasıdır. Güncel verilere göre 81 ilin tamamının sahip olduğu ilçe sayısı 973' tür. Bu sayı yer yıl yapılan yerel birim araştırma sayımlarına göre belirlenir. En fazla ilçe sayısına göre ilk üç şehir İstanbul, Konya ve İzmir'dir, en az ilçe sayısı ise merkez de dahil Bayburt ilidir. Türkiye'deki toplam 973 ilçenin coğrafi bölgelere dağılımı ise şöyledir;
İlçe büyüklükleri nüfus ve yüz ölçümü bakımından farklı olarak değerlendirilir. Nüfus açısından en büyük ilçeler tabi olarak büyükşehirlerdeyken küçük ilçeler ise küçük şehirlerdedir. Yüz ölçümü olarak bakıldığında en büyük ve en küçük ilçe şunlardır;
Nüfus bakımından en büyük ve en küçük ilçeler ise şunlardır;