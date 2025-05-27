Türkiye’de Limon En Çok Hangi İlde Yetişir? Ülkemizde Limon En Çok Nerede Yetiştirilir?

Limonun şüphesiz ki çok sayıda faydası ve kullanım alanı vardır. Bunların başında sahip olduğu C vitaminin faydaları gelmektedir. Bir diğeri ise faydası yaz aylarında içimizi serinleten limotanın yapımında kullanılmasıdır. Birçok faydaya sahip olan limonunda bu yüzden tarımı oldukça yaygındır. Bu sebeple Türkiye'de limon en çok hangi ilde yetişir ve Ülkemizde limon en çok nerede yetişir gibi sorularda merak konusu olabilmektedir.

Türkiye'de Limon En Çok Hangi İlde Yetişir?

Ülkemizin güneyi limona yetişirken ihtiyaç duyduğu iklimi sunmaktadır. Bu sebeple limon üretiminde ilk sıraları Mersin, Adana, Antalya ve Hatay almaktadır. Bu iller neredeyse limon üretiminin yüzde yetmişini karşılamaktadır.

Ülkemizde Limon En Çok Nerede Yetiştirilir?

Limonun yetişebilmesi için sıcak ve ılıman bir iklime ihtiyacı vardır. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda limon ağaçları donar. Bu durum tarımsal açıdan oldukça olumsuz bir durumdur. Bu sebeple limon ülkemizin güneyinde sıkça yetiştirilmektedir. Bu illerin başında Adana ve Mersin gelmektedir. Ardından Antalya ve Hatay'da en çok limon yetiştirilen bölgeler arasında gelmektedir.