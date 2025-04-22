Türkiye’de Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Türkiye’de Kesme İşaretiyle Ayrılır Mı?

Bir metin yazarken çoğu zaman kelimeleri doğru kullandığımızı düşünürüz. Ancak iş eklerin kullanımına ve kesme işaretine geldiğinde birçok kişi tereddütte kalır. Doğru ve etkili bir iletişim için TDK'nin belirlediği yazım kurallarına özen göstermek önemlidir. Bu sayede dilimizin doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmuş oluruz. Türkiye'de nasıl yazılır, TDK'ye göre Türkiye'de kesme işaretiyle ayrılır mı gibi sorular, hem öğrenci hem de yetişkinlerin yazımda en çok takıldığı başlıklardandır.

Türkiye'de Nasıl Yazılır?

Türkçede özel adlara getirilen eklerin yazımı, TDK'nin belirlediği kurallara göre yapılır. "Türkiye" kelimesi bir özel isim olduğu için aldığı ek kesme işaretiyle ayrılır. Bu durumda "-de" eki eklendiğinde doğru yazım şu şekildedir:

Türkiye'de

Burada "-de" eki yer belirtme anlamında kullanılır ve bitişik yazılır. Ayrı yazmak hem anlam bozukluğuna yol açar hem de yazım yanlışı sayılır.

TDK'ye Göre Türkiye'de Kesme İşaretiyle Ayrılır Mı?

Türk Dil Kurumu'nun güncel Yazım Kılavuzu'na göre, özel isimlere getirilen bulunma hal eki "-de" kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Bu kuralın temel nedeni, özel isimlerin belirginliğini korumak ve eklerin kelimeye doğrudan bitişik yazılması durumunda oluşabilecek okuma güçlüğünü engellemektir. Dolayısıyla, "Türkiye" özel ismine getirilen "-de" eki de bu kurala tabidir ve doğru yazımı "Türkiye'de" şeklindedir.