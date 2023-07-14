Türkiye’de Rastlanmayan Toprak Türü Nedir? Türkiye’de Görülmeyen Toprak Tipi Hangisi?

Toprak çeşidi, tarım faaliyetlerini ve yerleşimi etkileyen faktörlerden biri olduğundan dolayı Türkiye'de rastlanmayan toprak türü nedir sorusunun yanıtı önemlidir. Ülkemizin sınırları içinde olan başlıca türlerden bazıları, kırmızı renkli Akdeniz toprakları (Terra-Rossa) ve kahverengi orman topraklarıdır. Bunlar gibi daha birçok toprak türü bulunur, ancak bazı kişiler hangi türün olmadığını merak eder. İşte Türkiye'de bulunmayan toprak türleri…

Türkiye'de Rastlanmayan Toprak Türü Nedir?

Ülkemiz, toprak ve bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir konumda yer alır. Ancak etkisi altında olduğu iklim ve bulunduğu coğrafyadan dolayı bazı toprak çeşitlerinin görülmesi mümkün değildir. Tundra, laterit, moren ve lös topraklarına Türkiye'de rastlamak imkansızdır. Tundra toprakları yalnızca İskandinavya ülkelerinde, Kuzey Kanada'da, Alaska'da ve Sibirya'dadır. Lateritler özellikle Ekvatoral iklimin hakim olduğu bazı Afrika ülkelerinde, morenler buzulların olduğu yerlerde, lösler ise yarı kurak iklime sahip bölgelerde veya buzulların bulunduğu yerlerde görülür. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Arjantin ve Ukrayna'da yüksek oranda lös toprağı vardır.

Türkiye'deki Toprak Türleri Hangileridir?

Genel olarak tarım faaliyetleri için ideal olan zengin içerikli topraklara sahip olan Türkiye'de, bu açıdan çeşitlilik fazladır. Ancak bazı bölgelerde bitki yetiştirmeye elverişli olmayan türler bulunur. Kireçli ve killi topraklar bunlardan bazılarıdır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülen halomorfik topraklarda da tarım pek mümkün değildir. Humuslu topraklar ise bitkiler için her türlü besini verebilecek kapasitededir. Çernezyomlar (kara toprak) bu bakımdan dünyanın en verimlisi kabul edilir. Doğu Anadolu'da, Erzurum-Kars bölgesinde yoğun olarak bulunur. Türkiye'deki topraklar genel olarak zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç şekilde gruplandırılır. Bunlar şu şekildedir:

Zonal Topraklar (Yerli)

Kahverengi Orman Toprağı

Kahverengi Bozkır Toprağı

Kestane Renkli Bozkır Toprağı

Kırmızı Renkli Akdeniz Toprağı (Terra-Rossa)

Çernezyomlar (Kara Topraklar)

Azonal Topraklar (Taşınmış)

Litosoller (Taşlı Topraklar)

Kolüvyal Topraklar (Yamaç Toprakları)

Regosoller

İntrazonal Topraklar

Kumlu ve Tüflü Topraklar

Kireçli Topraklar (Rendzina)

Dönen Topraklar (Vertisoller)

Tuzlu Topraklar (Halomorfik)