Türkiye’deki Akarsuların Genel Özellikleri - Türkiye Akarsularının Özellikleri Nelerdir, Ne Amaçla Kullanılır?

Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri, ülkemizdeki hemen her akarsuda aynıdır. Türkiye deki akarsuların özellikleri akarsu bazında incelendiğinde bazı akarsuların farklı özellikleri de söz konusu olabilir. Türkiye akarsularının genel özellikleri, akarsuyun doğduğu yer ve yatak özellikleri ile ilgilidir. Türkiye'deki akarsular ne amaçla kullanılır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Türkiye'deki Akarsuların Genel Özellikleri

Ülkemizde çok sayıda akarsu vardır. Bu akarsuların özellikleri genel anlamda aynıdır. Türkiye akarsularının öne çıkan özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Yatak eğimleri oldukça fazladır.

Düzensiz rejim sistemine sahiptir.

Genel anlamda ulaşıma elverişli değildir. Bartın Çayı, istisnai olarak ulaşım için kullanılır.

Akarsuların boyları kısa olup havzaları da dardır.

Akımları son derece düşüktür.

Uzanım yönü incelendiğinde doğu-batı yönünde aktığı görülür.

Genel anlamda denge profiline ulaşmadıkları görülür.

Türkiye'deki Akarsular Ne Amaçla Kullanılır?

Ülkemizdeki akarsular genel anlamda sulama maksatlı kullanılır. Dünyadaki akarsulara baktığınızda ise ulaşım amaçlı kullanılan akarsuların varlığı da dikkat çeker. Türkiye'de ise Bartın Çayı ulaşım amaçlı kullanılan bir akarsudur. Ayrıca balıkçılık kapsamlı kullanılan akarsuların varlığından da bahsetmek gerekir.

Son dönemde Türkiye akarsularının üzerinde hidroelektrik santrallerinin kurulduğunu da görebilirsiniz. Bu sayede akarsuların ülke ekonomisine de önemli katkıları olmaktadır. Akarsuların bazılarının adrenalin sporları için kullanılması da dikkat çekici özelliklerden biridir. Debisi yüksek olan akarsularda rafting, kano gibi doğa sporlarının yapılması da ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişmedir.