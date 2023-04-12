Türkiye’deki Su Kaynakları Neler? Türkiye’nin İçilebilir Su Kaynakları Hangileri?

Ülkemiz oldukça zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Dünya üzerindeki konumu sebebiyle her açıdan zengin bir coğrafyaya sahibiz. Türkiye uzun veya kısa fark etmez pek çok akarsuya ev sahipliği yapar. Bu su kaynaklarından bazıları ülkemizde doğar başka ülke sınırları içerisinde denize dökülür, bazıları ise başka komşu ülkelerden doğar ve bizim ülkemiz üzerinden denize dökülür. Su kaynakları ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; Türkiye'deki su kaynakları, Türkiye'nin su kaynakları nelerdir, Türkiye'deki içilebilir su kaynakları hangileri?

Türkiye'deki Su Kaynakları Neler?

Denizler; Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili yarımada ülkesi olarak adlandırılabilir. Türkiye'yi çevreleyen denizler aşağıda açıklanmıştır.

Akdeniz; Türkiye'nin güney bölgesinde yer alır. Enlemden dolayı sıcaklık, tuzluluk ve buharlaşma oranı en fazla olan denizdir. Akdeniz suları çok tuzlu ve yoğun olduğu için bu sular alt akıntı ile Marmara Denizi'ne ulaşır. Bu bölgemizde dağlar denize paralel olarak uzandığı için kıta sahanlığı dardır. Bundan dolayı da doğal liman oluşması zordur. Burada boyuna kıyı tipi dediğimiz bir kıyı tipi vardır. Finike ve Kaş bölgeleri arasında da dalmaçya kıyı tipi dediğimiz bir kıyı tipi görülür. Güneşlenme süresi uzun olduğu için turizm açısından da gelişmiş bir bölgedir.

Ege Denizi; Türkiye'nin batısında yer alan denizdir. Bu denizde adalar çoktur. Bunun nedeni ise önceden burada bir kara parçasının olması ve bu kara parçasının çökmesi ile bölgenin sular altında kalmasıdır. O kara parçasında bulunan dağların ve tepelerin en üst kısımları şu an ada haline gelmiştir. Dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanmaktadır ve bu nedenle de kıta sahanlığı geniştir. Doğal liman sayısı oldukça fazladır. Ülkemizin en uzun kıyı şeridi Ege bölgesinde yer almaktadır.

Karadeniz; Türkiye'nin kuzey bölgesinde bulunan denizdir. Enlemden dolayı sıcaklık, tuzluluk ve buharlaşma oranı Akdeniz'e göre düşüktür. Güneşlenme süresi kısa olduğu için turizm ne yazık ki gelişememiştir. Yağış miktarı oldukça fazladır ve buna bağlı olarak beslenme kaynakları da çeşitlilik gösterir. Dağlar denize paralel uzandığı için kıta sahanlığı dardır.

Marmara Denizi; Marmara Denizi bir iç deniz olarak adlandırılır. Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri arasında geçiş özelliği vardır. Alt ve üst akıntıların karşılaşma noktası olduğu için balık yönünden zengindir. Kıyı turizmi oldukça gelişmiştir. Marmara Denizi'nde yer alan İstanbul Limanı Türkiye'nin en büyük ve en işlek limanıdır.

Türkiye'nin İçilebilir Su Kaynakları Hangileri?

Akarsular; Ülkemizde küçük, büyük pek çok akarsu bulunur. Akış hızları yüksek olduğundan biri hariç diğerlerinde taşıma yapılamaz. İçilebilir su ihtiyacı genel olarak bu akarsulardan karşılanır.

Yer Altı Suları; Ülkemiz yer altı su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Yer altı suları bazen doğal yollarla bazen de insan eliyle yer yüzüne çıkarılarak içme suyu ve tarımsal sulama için kullanılır.

Göller; Ülkemizde göllerin dağılımı dengesizdir. Göller içilebilir su ihtiyacı, tarım sulaması, enerji üretimi gibi ihtiyaçlar olarak kullanılabilir.