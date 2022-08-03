Türkiye’nin araştırma üniversitesi

Temel mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında etkin bir üniversite olmaya aday Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) her yıl ilk tercih döneminde kontenjanları dolan Türkiye'nin saygın bir üniversiteleri arasında yer alıyor. GTÜ atıkların bertaraf ve yeniden kullanımı, enerji verimliliği ve depolanması, biyolojik saat, kanser, bitki dokuları, Kovid türevi hastalıklar, yapay zekâ, görsel işleme ve İHA'lar ile yeni nesil veri aktarımları gibi çok yönlü projelerin yürütüldüğü skalası geniş bir çalışma ve proje üretim kabiliyetine sahip bir üniversite. GTÜ, TÜMA A Plus Üniversite, mezunları en hızlı iş bulan üniversite, UniAr, URAP, araştırma yayın ve yenilikçilik endekslerinde, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 10 içinde yer alan bir üniversite.Üniversite'de kültür, sanat, spor, bilim, araştırma, sosyal etkinlikler gibi birçok alanda faaliyet gösteren 54 öğrenci topluluğu faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite yönetimi, öğrencilerin sosyal aktivitelerini arttırmaları yönünde desteklerini sürdürmekte ve böylece GTÜ öğrencileri ulusal ve uluslararası ses getiren birçok etkinliğe imza atıyor.GTÜ Teknopark Şirketi Droneparkta yer alan Fly BVLOS Technology yerli üretimi olan insansız hava aracını İngiltere'ye ihraç etti. Fly BVLOS Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında anlaşma yapılarak yerli üretim JACKAL isimli yerli insansız hava aracının (İHA) İngiltere'ye satışı gerçekleşti. JACKAL"ın satışı ile birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez İngiltere'ye teknoloji katma değeri yüksek bir ürün satışı gerçekleştirmiş oldu. Türkiye sivil drone endüstrisinin gelişimine önemli katkılarda bulunan GTÜ Dronepark firması Fly BVLOS Technology, uluslararası eğitimi ile İHA Pilotlarını mezun etmeye devam ediyor.