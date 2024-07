Türkiye’nin eğitim elçisi: Maarif Vakfı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), kültür ve medeniyet etkileşimini "ortak iyi"ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi. Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla hizmetlerine devam ediyor. TMV, Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2016'da kabul edilen kanun ile kuruldu. Vakıf, insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, Türkiye adına dünyanın farklı coğrafyalarında okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde uluslararası eğitim faaliyetleri yürütüyor.Eylül 2016'da resmi organlarının oluşturulması ile kuruluş sürecini tamamlayan TMV, 2016 yılı bitmeden de çalışma yol ve yöntemlerini düzenleyen ikincil mevzuatını ve organizasyon yapısını oluşturdu. Diğer taraftan yurt dışındaki ilk eğitim kurumlarını eş zamanlı olarak hizmete açtı.İnsanlığın iyiliği için "iyi insanlar" yetiştirmek ve bütün insanlığı iyilik ortak paydasında buluşturmak üzere yola çıkan Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini insanlığı "ortak iyi"ye ulaştıracak bir yol olarak görüyor. Vakıf, öğrencilerinin çok boyutlu ve kuşatıcı eğitim anlayışıyla bilgi, beceri, tutum ve değerler çerçevesinde akademik gelişimlerini tamamlamalarını hedefliyor. Aynı zamanda, birbirine uzak kalmış, birbirlerini tanımayan toplumlar arasında dostluk köprülerini güçlendirmeyi ve pekiştirmeyi amaçlıyor.Bugün Asya'dan Afrika'ya, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Avustralya'ya faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, temsilciliğinin bulunduğu 52 ülkede 447 okul, 1 üniversite, 11 araştırma merkezi, 19 eğitim merkezinde 53 bin 348 öğrenciye verdiği eğitimle tüm dünyada "iyi insan" yetiştirmek için çalışıyor. Okul öncesinden yükseköğretime kadar bütün kademelerde eğitim öğretim hizmeti sunan vakıf; birçok ülkede de eğitici desteği, barınma ve kültürel etkinlikler gibi faaliyetlerle eğitim ağını her geçen gün genişletiyor.Türkiye Maarif Vakfı tarafından kurulan Maarif Ajansı 67 ülkede faaliyet yürütüyor. Maarif Ajansı lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere, Türkiye'de bulunan 207 üniversiteye kayıt olmaları için rehberlik çalışması yapıyor. Bunun yanında ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa'daki üniversitelere de kayıt imkânı sunuluyor. Ayrıca Maarif Ajansı aracılığıyla Türkiye, İngiltere ve Amerika'da organize edilen yaz okulları programlarına da katılabilirsiniz. Maarif Ajansı'nın internet sitesi sayesinde Türkiye'deki bütün üniversiteler hakkında gerekli bilgileri bulabilirsiniz.Okumak istediğiniz şehri, üniversiteyi ve bölümü seçin.Üniversite'ye kayıt için gerekli evrakları www.maarifagency.com sitesine yükleyin.Üniversite kabul mektubunuzu size gönderelim.Türkiye'ye geldiğinizde sizi havalimanında karşılayalım ve üniversitenize kadar size eşlik edelim.Üniversite okurken konaklayacağınız yurt konusunda size yardımcı olalım.Dünyanın dört bir yanındaki Maarif Okullarından mezun olduktan sonra lisans ve lisansüstü eğitimi için Türkiye'ye gelen Maarif Vakfı mezunları kendi ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü elçisi olacak. Bu yıl 16 ülkeden 52 Maarif mezunu ve bursiyeri Türkiye'deki üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans ve yüksek lisans derecesiyle mezun oldular. Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan 28'i kadın, 24'ü erkek mezun ve bursiyer, 15 farklı ilde, 17 farklı üniversitenin 16 farklı bölümünü başarıyla bitirdiler.52 ülkede 443 okul, 1 üniversite, 21 eğitim merkezi, 39 yurt ile 53 binden fazla öğrenciye hizmet veren TMV kurulduğu yıl olan 2016'dan bugüne kadar 14 bin 100 mezun verdi. Bu mezunlardan 3 bini Türkiye'de lisans ve yükseklisans eğitimi alıyor.