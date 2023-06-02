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Giriş Tarihi: 2.6.2023 09:50 Son Güncelleme: 2.6.2023 09:50

Türkiye’nin En Az Nüfuslu İli - Son Nüfus Sayımına Göre Türkiye’deki En Az Nüfuslu İl Hangisi?

Türkiye nin en az nüfuslu ili her zaman merak edilen bir konu olmuştur. En az nüfuslu il, doğal olarak en az insanın yaşadığı şehir anlamına gelir. Türkiyede en az nüfusu olan il, gelişmişlik açısından da ülkemizin en az gelişmiş şehirleri arasında kabul edilir. İllerin nüfusu, adrese dayalı nüfus sistemine göre anında belirlenmektedir. Nüfus yoğunluğu en az olan il ve konu ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Türkiye’nin En Az Nüfuslu İli - Son Nüfus Sayımına Göre Türkiye’deki En Az Nüfuslu İl Hangisi?

Türkiye nin en az nüfuslu ili, ülkemizin doğu kesiminde bulunmaktadır. Söz konusu bölgenin nüfusunun az olması, gelişmişliğinin düşük olması ve büyük şehirlere göç vermesidir. En az nüfuslu il, ilerleyen dönemde değişebilir. Türkiyede en az nüfusu olan il, zaman içerisinde nüfus artış hızının da düşük olduğunu gösterir. Nüfus yoğunluğu en az olan il konusunda merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Türkiye'de En Az Nüfusu Olan İl

Türkiye, geniş bir coğrafyada konuşlu olan ve stratejik öneme sahip olan bir ülkedir. Asya ve Avrupa kıtasında toprakları bulunan ülkemizdeki şehirlerin nüfusu da birbirinden farklıdır. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge Marmara Bölgesidir. Yoğunluğun en az olduğu bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. Ülkemizde nüfusu en fazla olan şehir İstanbul iken, nüfusu en az olan il Bayburt'tur. Söz konusu şehrin nüfusu 2022 yılı adrese dayalı nüfus bilgi sistemine göre incelendiğinde 84 bin 241'dir. Yine aynı yıl verileri incelendiğinde ülkemizin nüfusu da 85 milyon 279 bindir.

Nüfus Yoğunluğu En Az Olan İl

Bayburt ilinin nüfusunun bu denli düşük olmasının nedeni, zaman içerisinde şehrin büyük şehirlere göç vermesidir. Bunun yanında şehirdeki iş imkânları da şehre talebin az olmasına neden olmuştur. İlerleyen yıllarda da Bayburt'un bu unvanını koruyacağı düşünülmektedir.

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Türkiye’nin En Az Nüfuslu İli - Son Nüfus Sayımına Göre Türkiye’deki En Az Nüfuslu İl Hangisi?
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