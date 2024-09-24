Türkiye’nin En Büyük Barajı Hangisi? Türkiye’deki En Büyük Baraj Nerede, Adı Ne?

Barajlar, insanlık için hiç şüphesiz çok önemli yapılardır. Barajların sağladığı faydalar arasında; sulama suyu temin etmesi, yaşanabilecek doğal taşkın risklerinden koruması, nehirlerdeki suyun kontrolünü sağlaması, insanlara kullanılabilecek ve içilebilecek suyu sağlaması, sanayi suyunu temin etmesi, hidroelektrik enerji sağlaması ve de rekreasyon ve balıkçılık imkanları sağlaması gibi hususlar sıralanabilir. Türkiye'nin en büyük barajı hangisi olduğu da, tüm bu hususlardan ötürü önem arz etmektedir. Ayrıca, Türkiye'deki en büyük baraj nerede olduğu da, o barajın oturtulduğu bölgedeki tüm sanayi, ticari ve sosyal yaşamın da etkilerini görmek açısından mühimdir. Türkiye'nin en büyük olan ve diğerleri gibi fayda sağlayan barajın adı ne olduğu da ilgi çeken konular arasındadır.

Türkiye'nin En Büyük Barajı Hangisi?

Barajlar sayesinde insanlar temiz su ihtiyacını karşılayabilmektedir. Ayrıca barajlardan, kanallar vasıtasıyla tarım alanlarına da su taşınabilmektedir. Barajların önemi insanlık için oldukça büyüktür. Dünya üzerindeki en büyük baraj; Çin'de bulunan Jinping-I Barajı'dır. Türkiye'nin en büyük barajı ise; Atatürk Barajı'dır. Atatürk Barajı, Türkiye'nin en büyük barajı olmakla birlikte, aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük barajı olarak bilinmektedir. Dolgu hacmi açısından da Atatürk Barajı, dünya üzerindeki en büyük 6. baraj olarak bilinmektedir.

Türkiye'deki En Büyük Baraj Nerede?

Sene içerisindeki ortalama su akışının 26.654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı'nın, su depolamasının toplam hacmi ise 48.7 milyar metreküp olarak biliniyor. Atatürk Barajı'nda bulunan sulama tünelleri aracılığıyla, Mardin, Urfa, Harran, Samsat Ovası, Ceylanpınar ve Hilvan-Siverek ovalarıyla birlikte 1.43 milyon dönüm toprak, sulamaya uygun duruma getirilmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra, merak konusu olan barajın bulunduğu lokasyon ise; Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Şanlıurfa ve Adıyaman şehirleri olarak bilinmektedir.

Türkiye'deki En Büyük Barajın Adı Ne?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde konumlanan Şanlıurfa ve Adıyaman şehirleri üzerine inşa edilmiş olan ve Türkiye'nin en büyük barajı olarak kabul edilen; gerek ülke ekonomisine, gerek ise bölge ekonomisine ve bölgedeki iş istihdamına katkısının yüksek olduğu görülen barajın adı, Atatürk Barajı'dır.