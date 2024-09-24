Türkiye’nin En Büyük Camisi Hangisi? Türkiye’deki En Büyük Cami Nerede, Kaç Kişilik?

Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler, İslam sanatının ve mimarisinin en güzel örneklerini sunar. Camilerin iç mekânları, çini, hat sanatı ve kalem işi süslemelerle bezenmiştir. Özellikle İznik çinileri, Osmanlı camilerinde sıkça kullanılmıştır. Bu eşsiz yapılar, manevi bir huzur verir ve ihtişamları ile hayran bırakır. Türkiye'nin en büyük camisi hangisi, en büyük cami nerede ve kaç kişilik ilgisi olanların araştırmasında fayda var.

Türkiye'nin En Büyük Camisi Hangisi?

Türkiye'nin en büyük camisi, İstanbul'da yer alan Büyük Çamlıca Camii'dir. 2019 yılında tamamlanan bu cami, 63 bin kişilik kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Çamlıca Tepesi'nde konumlanan cami, altı minaresi ve geniş kubbesiyle İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağlamaktadır. Caminin ana kubbesi 72 metre yüksekliğindedir ve Türkiye'de yaşayan 72 milleti simgeler. Ayrıca, kubbenin 34 metre çapı İstanbul'u temsil eder. Caminin dört minaresi, Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metredir. Diğer iki minaresi ise 90 metre yüksekliğindedir.

Büyük Çamlıca Camii, sadece bir ibadet yeri olmanın ötesinde, içerisinde müze, sanat galerisi, kütüphane ve konferans salonu gibi çeşitli kültürel ve sosyal alanlar da barındırır. Bu özellikleriyle cami, hem manevi bir merkez hem de kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği bir mekân olarak hizmet vermektedir.

Türkiye'nin En Büyük Camileri Hangileri?

Türkiye'nin en büyük 10 camisi arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

1.Çamlıca Camii (İstanbul)

63 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük camisidir.

2.Sabancı Merkez Camii (Adana)

28.500 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin ikinci büyük camisidir.

3.Süleymaniye Camii (İstanbul)

20 bin kişilik kapasitesiyle üçüncü sıradadır.

4.Kocatepe Camii (Ankara)

24 bin kişilik kapasitesiyle dördüncü sıradadır.

5.Selimiye Camii (Edirne)

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan bu cami, 10 bin kişilik kapasiteye sahiptir.

6.Sultanahmet Camii (İstanbul)

10 bin kişilik kapasitesiyle dikkat çeker.

7.Ayasofya Camii (İstanbul)

18 bin kişilik kapasitesiyle önemli bir tarihi yapıdır.

8.Fatih Camii (İstanbul)

10 bin kişilik kapasitesiyle İstanbul'un önemli camilerindendir.

9.Eminönü Yeni Camii (İstanbul)

10 bin kişilik kapasitesiyle bilinir.

10.Bursa Ulu Camii (Bursa)

5 bin kişilik kapasitesiyle Bursa'nın en büyük camisidir.

Bu camiler, mimari güzellikleri ve tarihi önemleriyle öne çıkmaktadır.