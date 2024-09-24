Türkiye’nin En Büyük İlçesi Hangisidir? Türkiye’nin En Kalabalık İlçesi Neresi?

Türkiye son zamanlarda hızlı büyüyen ve şehirleşen ilçelere sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Her biri farklı özelliklere sahiptir. Yüz ölçümü oldukça büyük ilçeler olduğu gibi, nüfus bakımından oldukça kalabalık da ilçeler de bulunmaktadır. Özellikle bazı ilçeler neredeyse il nüfusuna sahiptir. Bu ilçelerin hangileri olduğunu merak edenler Türkiye'nin en büyük ilçesi hangisidir, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi neresi konularını araştırmaktadır.

Türkiye'nin En Büyük İlçesi Hangisidir?

Türkiye'nin en büyük ilçesinin neresi olduğu oldukça merak edilen konulardan biridir. Yüzölçümü olarak bakıldığında Türkiye'nin en büyük ilçesi Cihanbeyli ilçesidir. Yüzölçümü olarak 4.109 km²'dir. Cihanbeyli ilçesinin nerede olduğunu merak edenler de bulunmaktadır. Cihanbeyli ilçesi İç Anadolu'da, Konya ilinde yer almaktadır.

Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Neresi?

Türkiye'nin nüfus açısından en kalabalık ilçesi, İstanbul'a bağlı Esenyurt ilçesidir. Esenyurt, hızla artan nüfusuyla dikkat çeken ilçelerden biridir. Esenyurt, genç nüfusun yoğun olduğu bir bölgedir. Nüfusu bir milyona yakındır.