Türkiye’nin En Büyük Köyü Neresi? Türkiye’deki Nüfusu En Yüksek Köy Hangisi?

Türkiye'yi oluşturan 81 ilimizin hepsinin sınırları içinde yer alan çokça köy vardır. Ülkemizin beşeri coğrafyasına dair bilgiler arasında köyler ve köylerin büyüklükleri de yer alır. Türkiye'nin en büyük köyü neresi, Türkiye'deki nüfusu en büyük köy hangisi bilmek ülke coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmamız için gereklidir.
Toplam 81 ilden oluşan ülkemizde bu illerin sınırları içerisinde yer alan 18.335 köy vardır. Bu köyler nüfus yoğunluklarına göre büyük ve küçük olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin en büyük köyü ise Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı olan toplam 6 bin 776 nüfusa sahip Bostanbükü köyüdür. Bostanbükü köyü Türkiye'nin 79 ilçesinden daha fazla nüfusa sahiptir.
Ülkemizde yer alan köylerin büyüklükleri her yıl TÜİK tarafından tespit edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun en güncel verilerine baktığımız zaman en büyük köyün 6 bin 776 nüfusa sahip olan Karabük ili sınırlarında yer alan Bostanbükü Köyü olduğunu görmekteyiz. Üklemizin en büyük ilk 10 köyünü listeledik;
Bostanbükü Köyü (Karabük) 6.776 bin nüfus
Dirsekli Köyü (Şırnak) 6.656 bin nüfus
Güneyçayırı Köyü (Elazığ) 6.611 bin nüfus
Mende Köyü (Uşak) 5.150 bin nüfus
Altınsu Köyü (Hakkari) 4.890 bin nüfus
Doğansu Köyü (Ağrı) 4.770 bin nüfus
Samanlı Köyü (Yalova) 4.688 bin nüfus
Karakoç Köyü (Kırklareli) 4.586 bin nüfus
Anadağ Köyü (Hakkari) 4.259 bin nüfus
Aşağıerhacı Köyü (Iğdır) 4.226 bin nüfus