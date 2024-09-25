Türkiye’nin En Büyük Köyü Neresi? Türkiye’deki Nüfusu En Yüksek Köy Hangisi?

Türkiye'yi oluşturan 81 ilimizin hepsinin sınırları içinde yer alan çokça köy vardır. Ülkemizin beşeri coğrafyasına dair bilgiler arasında köyler ve köylerin büyüklükleri de yer alır. Türkiye'nin en büyük köyü neresi, Türkiye'deki nüfusu en büyük köy hangisi bilmek ülke coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmamız için gereklidir.

Türkiye'nin En Büyük Köyü Neresi?

Toplam 81 ilden oluşan ülkemizde bu illerin sınırları içerisinde yer alan 18.335 köy vardır. Bu köyler nüfus yoğunluklarına göre büyük ve küçük olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin en büyük köyü ise Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı olan toplam 6 bin 776 nüfusa sahip Bostanbükü köyüdür. Bostanbükü köyü Türkiye'nin 79 ilçesinden daha fazla nüfusa sahiptir.

Türkiye'deki Nüfusu En Büyük Köy Hangisi?

Ülkemizde yer alan köylerin büyüklükleri her yıl TÜİK tarafından tespit edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun en güncel verilerine baktığımız zaman en büyük köyün 6 bin 776 nüfusa sahip olan Karabük ili sınırlarında yer alan Bostanbükü Köyü olduğunu görmekteyiz. Üklemizin en büyük ilk 10 köyünü listeledik;

Bostanbükü Köyü (Karabük) 6.776 bin nüfus

Dirsekli Köyü (Şırnak) 6.656 bin nüfus

Güneyçayırı Köyü (Elazığ) 6.611 bin nüfus

Mende Köyü (Uşak) 5.150 bin nüfus

Altınsu Köyü (Hakkari) 4.890 bin nüfus

Doğansu Köyü (Ağrı) 4.770 bin nüfus

Samanlı Köyü (Yalova) 4.688 bin nüfus

Karakoç Köyü (Kırklareli) 4.586 bin nüfus

Anadağ Köyü (Hakkari) 4.259 bin nüfus