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Giriş Tarihi: 25.9.2024 09:23 Son Güncelleme: 25.9.2024 09:23

Türkiye’nin En Büyük Köyü Neresi? Türkiye'deki Nüfusu En Yüksek Köy Hangisi?

Türkiye sınırları içerisinde büyüklü küçüklü oldukça çok sayıda köy mevcuttur. Bu köylerin bir kısmı yer ölçümü bir kısmı ise nüfus açısından büyüktür. Ülkemizin sahip olduğu köyler hakkında fikir edinirken Türkiye’nin en büyük köyü neresi, Türkiye’deki nüfusu en büyük köy hangisi sorularının yanıtlarına değinmek yararlı olacaktır.

Türkiye’nin En Büyük Köyü Neresi? Türkiye’deki Nüfusu En Yüksek Köy Hangisi?

Türkiye'yi oluşturan 81 ilimizin hepsinin sınırları içinde yer alan çokça köy vardır. Ülkemizin beşeri coğrafyasına dair bilgiler arasında köyler ve köylerin büyüklükleri de yer alır. Türkiye'nin en büyük köyü neresi, Türkiye'deki nüfusu en büyük köy hangisi bilmek ülke coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmamız için gereklidir.

Türkiye'nin En Büyük Köyü Neresi?

Toplam 81 ilden oluşan ülkemizde bu illerin sınırları içerisinde yer alan 18.335 köy vardır. Bu köyler nüfus yoğunluklarına göre büyük ve küçük olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin en büyük köyü ise Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı olan toplam 6 bin 776 nüfusa sahip Bostanbükü köyüdür. Bostanbükü köyü Türkiye'nin 79 ilçesinden daha fazla nüfusa sahiptir.

Türkiye'deki Nüfusu En Büyük Köy Hangisi?

Ülkemizde yer alan köylerin büyüklükleri her yıl TÜİK tarafından tespit edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun en güncel verilerine baktığımız zaman en büyük köyün 6 bin 776 nüfusa sahip olan Karabük ili sınırlarında yer alan Bostanbükü Köyü olduğunu görmekteyiz. Üklemizin en büyük ilk 10 köyünü listeledik;

  • Bostanbükü Köyü (Karabük) 6.776 bin nüfus

  • Dirsekli Köyü (Şırnak) 6.656 bin nüfus

  • Güneyçayırı Köyü (Elazığ) 6.611 bin nüfus

  • Mende Köyü (Uşak) 5.150 bin nüfus

  • Altınsu Köyü (Hakkari) 4.890 bin nüfus

  • Doğansu Köyü (Ağrı) 4.770 bin nüfus

  • Samanlı Köyü (Yalova) 4.688 bin nüfus

  • Karakoç Köyü (Kırklareli) 4.586 bin nüfus

  • Anadağ Köyü (Hakkari) 4.259 bin nüfus

  • Aşağıerhacı Köyü (Iğdır) 4.226 bin nüfus

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Türkiye’nin En Büyük Köyü Neresi? Türkiye'deki Nüfusu En Yüksek Köy Hangisi?
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