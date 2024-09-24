Türkiye’nin En Büyük Limanı Hangisi? Türkiye’deki En Büyük Liman Nerede, Adı Ne? e1

Türkiye'nin limanları, ekonomik olarak gelişmiş bölgelerdedir. Demiryolu ve karayolu çıkış yerleri ile kesişmektedirler. Bu limanlar, ülkenin dış ticaretinde kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle, İstanbul, İzmir, Mersin ve İskenderun limanları, yüksek ticaret hacmi ile öne çıkmaktadırlar. Stratejik açıdan önemli olan ve geniş hinterlandı bulunan Türkiye'nin en büyük limanı hangisi, nerede ve adı ne merak edilmektedir.

Türkiye'nin En Büyük Limanı Hangisi?

Türkiye'nin en büyük limanı, İstanbul'da bulunan Ambarlı Limanı'dır. Ambarlı Limanı, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır ve Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahiptir. Liman, modern altyapısı ve geniş kapasitesi ile ön plana çıkmaktadır. Yıllık yaklaşık 3 milyon TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) konteyner elleçleme kapasitesine sahip olan büyük bir limandır. Ambarlı Limanı, aynı anda birçok gemiye hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek teknolojiye sahip yükleme ve boşaltma ekipmanları ile donatılmıştır. Liman, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki ticaret yollarında stratejik bir konumda bulunmaktadır.

Türkiye'nin En Büyük Limanları Sıralaması Nasıl?

Türkiye'nin en büyük limanları, ülkenin ticaret ve lojistik ağının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye'nin en büyük 10 limanı ve başlıca özellikleri ise aşağıda belirtildiği gibidir:

1.Ambarlı Limanı

Türkiye'nin en büyük konteyner limanıdır. Yıllık konteyner hareketi yaklaşık 1,9 milyon tondur.

2.Mersin Limanı

21 rıhtımı ile aynı anda 30'a yakın gemiye hizmet verebilir. Yıllık ortalama 15 milyon ton yük taşınır.

3.İzmir Limanı

Batı Avrupa ile Kuzey Afrika arasında stratejik bir konumda bulunur. Yıllık yaklaşık 3 bin 640 gemi kabul eder.

4.İskenderun Limanı

1.426 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir ve yılda 640 gemi kabul kapasitesi vardır.

5.Bandırma Limanı

2 milyon 771 bin ton kapasiteye sahiptir ve yılda 4 bin 280 gemi kabul edebilir.

6.Samsun Limanı

1.756 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir ve yılda 1.130 gemi kapasitesi vardır.

7.Haydarpaşa Limanı

Marmara Bölgesi'ndeki en büyük konteyner limanıdır. Yıllık tutma kapasitesi 52 bin 800 tondur.

8.Derince Limanı

İzmit Sanayi hinterlandının ithalat ve ihracat kapısı olarak kabul edilir. Yıllık gemi kapasitesi 862 tondur.

9.Trabzon Limanı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük limanıdır ve yıllık 5 milyon ton kapasiteye sahiptir.

10.Antalya Limanı

Turizm ve ticaret açısından önemli bir limandır. Yıllık yük kapasitesi ve gemi kabul kapasitesi yüksektir.